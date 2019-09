Ataque. Pablo Palacios Alvarenga está intentando volver a ser el que fue y San Martín lo necesita más que nunca para volver a empezar en la Primera Nacional.

En el fútbol, todo puede pasar. De haber transitado una pretemporada de casi dos meses, en apenas dos fechas San Martín cambió todo. Se terminó el ciclo Forestello, pasó el interinato de Garelli y hoy es momento de estrenar técnico y abrir otro proceso cuando apenas se juegue la fecha 4 de la Primera Nacional y visite desde las 16 a Agropecuario en Carlos Casares. Todo junto. Todo intenso, tan rápido que no da tiempo para demasiados cambios en el sistema, en el modelo táctico ni en la rutina y el nuevo entrenador, Alfredo Grelak lo sabe. Se tomó sus tiempos, eligió algo de suspenso pero al parecer se inclinaría por lo que dio frutos en Santiago del Estero aunque puede sorprender con algún retoque desde lo táctico tal vez rearmando el mediocampo y recurriendo a más marca. Por lo pronto, todo indica que será la misma defensa pero del medio para arriba podría haber novedades, resignando tal vez el tridente ofensivo de Bravo, Palacios Alvarenga y Giménez que jugó ante Mitre.

El domingo próximo recibirá a Barracas Central desde las 17 por la quinta fecha.



No será sencillo el tema. Agropecuario tiene aspiraciones y si bien viene de perder ante el líder Estudiantes de Caseros, De la Riva -su técnico- decidió renovarle confianza a los mismos once, apostando a nombres importantes como el de Matías Defederico como estandarte.



San Martín vuelve a empezar y eso es bueno. Le pasó de todo en el arranque pero tiene margen de maniobra para enderezar el rumbo y hoy, Grelak es el que baraja y da de nuevo.



Seis encuentros, entre los que se destacan San Martín de Tucumán ante Riestra y Gimnasia de Jujuy frente a Tigre, serán los que den continuidad hoy a la cuarta fecha de la Primera Nacional de fútbol, la categoría de ascenso más importante del país. Deportivo Riestra, que marcha invicto en el torneo -dos victorias y un empate- visitará en el estadio La Ciudadela al "Santo" tucumano, conjunto dirigido por la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez que tendrá las incorporaciones de Abel Lucciatti, Lucas Diarte y Sebastián Matos que ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones, pero la baja de Ramiro Costa, que padece un desgarro de 3mm en el isquiotibial de su pierna derecha. Por su parte, en Jujuy y acompañado por su público, Gimnasia mostrará todo su potencial desde las 21.05 y con transmisión de Tyc Sports, ante el poderoso Tigre dirigido por Néstor Gorosito, campeón de la última Copa de la Supeliga que viene de vencer a All Boys por 2-0.