Con apenas una semana de licencia encima tras la seguidilla de partidos de la Fase Final de la Primera Nacional, mañana será el día del regreso al trabajo para el plantel del Atlético San Martín, que este viernes y desde las 9 comenzará con los hisopados protocolares para luego meterse en la pretemporada apuntando al inicio de la temporada 2021. Si bien no hay fecha concreta para el arranque de los partidos, las especulaciones manejan la fecha del 19 de febrero como día del regreso de la segunda categoría que aún no termina de definir el otro ascenso.

La cita al plantel es a las 9 de este viernes en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez.

Pero para San Martín, el primer paso es este viernes. Ese día, en las instalaciones del estadio Hilario Sánchez, todo el plantel, cuerpo técnico y auxiliares serán sometidos a los estudios médicos de control para la detección de coronavirus. Será volver a empezar para la totalidad del grupo que condujo Paulo Ferrari en el segundo semestre del 2020 y hasta hace una semana atrás. No hay altas ni bajas confirmadas y según confió su presidente, Jorge Miadosqui, aún no se han sentado con el técnico para evaluar la chance de algunas incorporaciones. "El plantel vuelve este viernes con todos. Tienen contratos vigentes en su totalidad y no hay ningún movimiento de transferencias, al menos aún no hemos charlado nada con Ferrari pero seguramente ya en pretemporada lo analizaremos", informó el presidente Verdinegro.

En el plantel, el único que aún no puede ser parte del trabajo de pretemporada intenso es el juvenil Franco Aguirre quien sufrió la rotura de ligamentos y sigue convalesciente, recuperándose ya. El resto, sin novedades de ese tipo, por lo que el regreso a Concepción será sin mayores novedades. En cuanto a la pretemporada, todo indica que San Martín no se moverá de San Juan por cuestiones sanitarias y presupuestarias, aunque la idea de hacer algunos amistosos en el tramo final de esta preparación, puede que genere alguna salida a otro lugar fuera de la provincia.

Este año apunta a tener algo más de normalidad ya que en el 2020, San Martín comenzó a trabajar con Ferrari en agosto y recién debutó en noviembre, extendiendo la pretemporada mucho más de lo normal. Ahora, los plazos son más cortos y previsibles y eso es punto a favor para proyectar el nuevo año verdinegro. La renovación total del plantel dio resultados y con ese envión, en el Pueblo Viejo se terminan las vacaciones para entrar de nuevo en juego.

Torneo Regional Federal



Desde el Consejo Federal de AFA ya confirmaron la programación de los partidos correspondientes a la penúltima fecha del Torneo Regional para los equipos de San Juan que son parte de la Zona 3 en la Región Cuyo. Los dos partidos irán desde las 18 de este domingo y servirán solamente para definir las posibilidades de clasificación como el mejor segundo de toda la región para Atlético Peñaflor y Defensores de Boca de Los Berros, ya que Atlético Alianza logró su plaza como primer del grupo y Trinidad quedó definitivamente afuera de todo.

En el estadio Augusto Pulenta del departamento San Martín, Peñaflor que hoy está lejos de pelear la posición de mejor segundo contra los equipos de San Luis y Mendoza, irá por tres puntos clave ante Alianza que ya juega clasificado, mientras que en el Barrio Atlético, toda la obligación será de Defensores de Boca que con menos chances que Peñaflor en esa tabla de los mejores segundos, buscará un triunfo que lo posicione mejor.