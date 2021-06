Con el retorno ya confirmado al sistema que más le rindió en todo su proceso y con la enorme necesidad de volver al triunfo tras dos derrotas consecutivas, esta tarde no será una jornada más para San Martín en la Primera Nacional. Será clave y decisivo para su futuro lo que consiga y muestre ante el encumbrado Ferro, que viene en onda ganadora y está en posiciones de clasificación tras su última victoria sobre Brown de Adrogué. Pero hoy, desde las 15.30 en el estadio Hilario Sánchez, San Martín sabe que no solamente jugará contra el Verde de Caballito, sabe muy bien que estará jugando contra esa irregularidad que no ha condenado en esta campaña y que lo tiene en la posición 14, lejos del protagonismo con el que ilusionó en el torneo de transición del 2020.

Por la fecha 13, San Martín visitará el martes 22 a Tristán Suárez a partir de las 15.

Hoy es ganar o ganar. La opaca labor del primer tiempo del jueves pasado en Morón sirvió para que el técnico Paulo Ferrari volviera a confiar en el mismo sistema que antes le había dado resultados con dos puntas más dos líneas de cuatro, con volantes de mucha llegada. Esa prueba de un mediapunta y un solo delantero terminó haciendo de San Martín un equipo inofensivo y en Morón cuando volvió a los dos puntas, estuvo cerca de empatarlo aunque sin soltarse del todo en lo futbolístico. Pero hoy, la formación Verdinegra tendrá de nuevo ese modelo ya conocido con Matías Giménez de arranque como punta junto a Ezequiel Rescaldani en el ataque, más el mediocampo que formarán Berterame por la derecha, Ruiz por la izquierda y los volantes internos Nico Pelaitay y Maxi González.

Mientras que en defensa, Juan Francisco Mattia será titular por primera vez en el ciclo Ferrari tras la lesión ligamentaria de Gastón Hernández que ya quedó descartado para el resto del certamen. La línea defensiva se completará con los laterales Molina y Aguirre, más Francisco Alvarez como primer central.

Enfrente estará el gran presente de Ferro que viene en una serie ganadora de la mano de Diego Osella y hoy repetirá formación en el Pueblo Viejo, remarcando que Brian Fernández -el ex-Racing y Colón- es su gran figura. El Verde de Caballito irá con Marcelo Miño en el arco; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Sebastián Olivarez y Agustín Aleo en defensa; Fernando Miranda, Federico Fattori, Brian Fernández y David Gallardo en el mediocampo; Emiliano Ellacópulos y Germán Rivero en el ataque.

No será un partido más para San Martín. Será una estación clave en su campaña.

El resto



Güemes, de Santiago del Estero, inesperado líder de la Zona B visitará a San Telmo en uno de los 14 encuentros que completarán hoy la 12da. fecha de la Primera Nacional. La programación se completa con Belgrano-Gimnasia de Mendoza (Zona A), Villa Dálmine-Morón (B), a las 14, Brown-Temperley (A), Chicago-Maipú (A), Chacarita-Agripecuario (A), Estudiantes de Buenos Aires-Alvarado (A), Santamarina-All Boys (B), Brown-Tristán Suárez (B), Guillermo Brown-Gimnasia de Jujuy (B), Rafaela-Instituto (B), a las 15. También jugarán Independiente Rivadavia-Barracas.