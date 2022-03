Fue el premio a no rendirse nunca. El premio a buscar y buscar, aun con todos los errores y limitaciones. El festejo final que premió la entrega de un San Miguel de Albardón que tenía que hacer lo que debía en la ida de las semifinales de la Copa de Clubes Campeones. Lo hizo recién en los últimos 5" de partido en el Polideportivo de Campo Afuera, cuando Juventud Unida de Caucete ya saboreaba un empate que era más que negocio, apuntándole a la revancha en siete días más en el Este sanjuanino. Pero claro, el resto que metió en cancha San Miguel con los ingresos del Bibi González como última carta, terminó siendo la llave del triunfo porque el propio Bibi pescó un rebote en el área y venció a Sosa para poner el 1-0 y después, en tiempo cumplido, Emanuel Castillo cabeceó al gol para duplicar la ventaja.

Oficio. Beto Malla controla la salida por derecha de San Miguel ante la marca de un volante de la Juve.

En el comienzo de esta serie y como manda el manual, el gasto debía ser del local y San Miguel lo asumió así. Presionó, buscó a Franco Vila en profundidad pero no alcanzó a desequilibrar el gran trabajo defensivo de la Juve con Leo Ibañez y Jairo Ramos. Llegó el minuto 20" y en San Miguel se lesionó Juan Ruiz, dejándole su lugar a Marcos Quiroga que entró más que encendido. El Avioncito le quemó las manos en tres veces consecutivas al arquero Erwin Sosa que se convirtió en el máximo responsable de que todo siguiera empatado con tres tapadas sensacionales. Con ese panorama y la necesidad de sacar su resultado como local, en el complemento San Miguel volvió a insistir con su planteo pero poco a poco fue perdiendo lucidez. No le encontraba la vuelta el Rojinegro de Albardón. Empezó a mover el banco el técnico Uranga: adentro Silvio Prieto, primero. Todo lo que había estaba en cancha y lo buscó con el resto que le quedaba. Y así, llegó ese minuto 41" y llegó el centro desde la derecha que el fondo caucetero no pudo sacar y el Bibi estaba donde tenía que estar para poner el 1-0. Delirio albardonero y un empujón anímico que terminaría siendo decisivo en la llave tal vez porque cuando Ema Castillo apareció para cabecear al gol, San Miguel supo que eso lo puede meter en la final.

Las revanchas

La Federación Sanjuanina programará este martes las revanchas de esta serie semifinal que irían el domingo 27 en cancha de Unión en Rawson y en cancha de Rivadavia, en Caucete. Además, se programarán los Cuartos de Final de la Copa Femenina esperando una resolución disciplinaria por el partido Revolución-Racing que no se disputó.