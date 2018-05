Un total de 17 muestras se le hicieron a los ciclistas del SEP en la Vuelta a San Juan.

Textualmente, la carta recibida (el 12 de febrero) por Gonzalo Najar en su dirección de Cnel. Arias 1128, Ciudad de Nieva, San Salvador de Jujuy; dice: "Se le informa el informe de análisis de laboratorio de su código A muestra 369163 recogido el 21 de enero de 2018 en una prueba de competencia celebrada en San Juan en la carrera "Vuelta a San Juan Internacional" no puede completarse porque no hay suficiente sangre para realizar más investigaciones..." Y luego se le invita para que se presente el 5 de marzo.



En su nota de respuesta, del 22 de febrero, El SEP destaca el apartado E.4.10 del reglamento de Regulaciones de Pruebas e investigaciones de UCI: "Si la cantidad de sangre que se puede extraer del ciclista en el primer intento es insuficiente, el BCO (Oficial de recogida de sangre) repetirá el procedimiento hasta un máximo de tres intentos en total. Si los tres intentos no producen una cantidad suficiente de sangre, entonces el BCO informará al DCO (Oficial de control antidoping).



El DCO terminará la sesión y registrará esto y las razones para terminar la recolección". Razón por la cual plantó su "oposición a la apertura de la Muestra B" y se reserva los derechos para actuar legalmente en consecuencia.