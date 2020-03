El diluvio no le quita belleza a ese rincón de Ezeiza que disfrutan las Selecciones Nacionales, un sitio que siempre sorprende con alguna renovación. Ahí, Lionel Scaloni pasa muchas horas de cada uno de sus días. Y lo hace con tranquilidades futboleras, porque se afirmó en el cargo, porque acertó en la renovación y porque se perfilan tanto el equipo como la idea. Hoy al técnico de la Mayor sólo un tema le dispara incertidumbres, el mismo que llena de dudas y de miedos al planeta: el coronavirus.

Fiel a su estilo, no anda con vueltas Scaloni. “Aquí estoy, imagino que como todo el mundo del fùtbol, esperando decisiones de fondo de los dirigentes de la FIFA. No se pueden arrancar las Eliminatorias con este cuadro de situación. Es un caso de fuerza mayor. La vida de todos está por sobre el fútbol”, le dice el técnico de la Selección a Infobae.

“Es un problema grave y todos debemos tener conciencia. Nosotros estamos en una situación muy comprometida porque muchos de los jugadores convocados, por no decir todos, están en el foco del problema. Es un momento límite y se debe tomar una decisión urgente a nivel FIFA”, explica Scaloni. Y avanza: “Estamos planificando cuestiones para jugar al fútbol cuando está en riesgo la salud de las personas”.

-¿Para vos entonces se deben suspender las Eliminatorias?

-Por supuesto que sí. No se pueden arrancar las Eliminatorias mientras el coronavirus avanza en todo el mundo. Hace un rato escuché al presidente de la Nación, Alberto Fernández, diciendo con total lógica que todas aquellas personas que entren al país provenientes de los sitios más calientes deberán estar catorce días en cuarentena. ¿Qué sentido tiene que vengan los jugadores desde Europa? Aquí, en el predio, hay gente que trabaja. Todos tenemos familia. Debemos cuidarnos entre todos. Hace una falta una decisión rápida para un lado o para otro.

-Si a vos te piden opinión, ¿qué dirías?

-Yo pienso que lo más recomendable es suspender las Eliminatorias. Insisto: estamos hablando de una situación límite. No hay ninguna chance. Espero alguna decisión pronto.

-¿Cómo es el ida y vuelta con los clubes de Europa?

-Los clubes están alerta, nos dicen qué medidas de seguridad están tomando ellos y nos preguntan qué garantías de preservación de la salud de los jugadores nosotros les podemos dar. Y la verdad es que mucho no les podemos decir. Les podemos garantizar que vamos a hacer todo lo posible para que estén protegidos, pero la realidad es que después puede pasar cualquier cosa. No podemos prometer que no les va a pasar. Lo que yo les digo es que apenas tenga una duda les voy a decir que no vengan. Cuando hacíamos la lista sabíamos que todo se iba a complicar.

-¿Qué clubes se mostraron más preocupados hasta el momento?

-Los italianos, todos. El Atalanta, aunque no citamos a ninguno de sus jugadores, antes nos preguntó cómo pensábamos manejarnos. Ahora se agrega España. Vemos que en Alemania hay un jugador infectado del Hannover. Así no tiene sentido.

-¿Qué charla con algún jugador fue la que más te impactó?

-Lo que hablé con Paulo (Dybala). Me contó que cada media hora el club le envía actualizaciones con las novedades y recomendaciones. Están encerrados en sus casas. Es un caos. Van al entrenamiento y vuelven. Algunos ya dejaron de entrenarse.

-¿Con Messi hablaste sobre este tema?

-Con Leo todavía no. Y con el Barcelona tampoco. Allá todavía no están tan comprometidos. Hacen vida normal.

-¿Y tu familia en Mallorca?

-Ellos por suerte por ahora hacen vida normal, aunque hay en la isla 17 infectados. Hay una preocupación lógica, pero por ahora ahí está controlado. En ese sentido estoy tranquilo.

Scaloni dio la lista de la Selección para los primeros dos partidos de las Eliminatorias, el 26 de marzo contra Ecuador en el Monumental y el 31 frente a Bolivia, en la altura de La Paz.

Hay seis convocados que juegan en Italia: Juan Musso (Udinese), Germán Pezzella (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Paulo Dybala (Juventus) y Lautaro Martínez (Inter). Es una de las zonas más calientes.

En España, aparte de Lionel Messi (Barcelona), se encuentran Lucas Ocampos (Sevilla) y Guido Rodríguez (Betis). De Francia hay uno: Leandro Paredes (PSG). Son cinco de Inglaterra: Nicolás Otamendi y Sergio Agüero (Manchester City), Roberto Pereyra (Watford), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Alexis Mac Allister (Brighton).

Hay tres de Alemania: Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y Nicolás González (Stuttgart). Había un cuarto, Lucas Alario, desafectado por una luxación en el hombro derecho. Dos actúan en Portugal: Marcos Acuña (Sporting Lisboa) y Nehuén Pérez (Famalicao). Uno juega en Holanda, Nicolás Tagliafico (Ajax), y otro en Brasil, Renzo Saravia (Inter de Porto Alegre).

-Lionel, imaginando que las Eliminatorias se jueguen igual, tendrías que terminar armando una selección local. ¿Lo pensaste?

-Claro que sí. Está en los planes. Debemos tener todo previsto. Pero no creo que arranquen las Eliminatorias. Hay fechas para reprogramarlas. Primero está la salud de todos. El Gobierno ya lo dejó claro, me parece. Hubo un comunicado de la Secretaría de Deportes. No tiene sentido arriesgar.