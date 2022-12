El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló de las críticas por la reacción del equipo nacional tras la victoria frente a Paises Bajos por cuartos de final del Mundial de Qatar: "No compro eso de que no sabemos ganar".

También dijo que espera un "partido muy difícil" frente a Croacia por la semifinal, en una rueda de prensa antes del encuentro de mañana martes.

Scaloni le tiró flores a Modric y habló del objetivo de la Selección Argentina

“Es un placer que esté adentro de una cancha y verlo jugar. Es un ejemplo para muchos por su calidad como jugador y su comportamiento. Trataremos de disfrutarlo. ¿El objetivo? Vamos partido a partido. Ahora que estamos acá está bueno jugar los siete partidos, y más teniendo en cuenta lo que fue esta Copa del Mundo”.

La opinión de Scaloni sobre la duración de los alargues en el Mundial

“Esto de dar ocho, nueve, diez minutos crea un poco de inseguridad en el equipo que va ganando. Se ha visto en muchos partidos. Es una situación nueva, no digo que sea justa o injusta, y seguramente se vaya haciendo más natural. Dar todos estos minutos de descuento genera un poco de incertidumbre. Hay que trabajar sobre eso, los momentos son los que mandan y no todos los equipos son iguales. Con Holanda fue difícil porque empezaron a tirar pelotazos en el área”.

Scaloni y el posible último Mundial de Messi

“Vamos a ver si sigue jugando o no. Vamos a disfrutarlo todavía, que es lo que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. En caso de que nos vaya bien, hay todo un país detrás. Pero todavía queda mucho camino y un partido muy difícil mañana”.

La llamativa respuesta de Scaloni sobre si este es el mes más importante de su carrera

"Lo más importante es lo que viene. No podemos pensar en lo que se logró antes o lo que se está por lograr sin haberlo logrado. Pensamos en el partido de mañana y no le damos tantas vueltas a lo que puede pasar. Eso te quita energía y no te ayuda”.

La preparación psicológica de la Selección de Scaloni antes de Croacia

“Lo preparamos de la misma manera que contra Holanda, Australia y Polonia. Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y no cambia la sensación de que lo que viene es trascendental. Todo el mundo sabe que es un partido del fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte nos puede dar la espalda, pero que si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances. Hay que tomarlo con naturalidad".

El planteo de Scaloni para la semifinal con Croacia

“Tenemos una manera de jugar marcada, más allá de los recaudos que podemos tomar después por el rival. Hablamos con los jugadores, debatimos y compartimos las sensaciones sobre cómo jugar. Pero nuestra manera va a ser la misma. A cada momento del partido intentaremos decidir bien y estar a la altura”.

Cómo están De Paul y Di María, según Scaloni

“Después del partido hicimos recuperación, ayer no hicimos mucho en el campo de juego sino nos centramos en reuniones y hoy tendremos un panorama un poco más claro de cómo están ellos. En principio están disponibles y eso nos deja tranquilos. Sí es verdad que tenemos que valorar la disponibilidad de minutos de cada uno, eso lo decidiremos. Entiendo que ambos están en condiciones”.

Scaloni, el mensaje para el hincha argentino y la visión sobre Croacia

“La ilusión es la de todos los argentinos. Este equipo juega para ellos, para sus familiares, para la gente. Estamos eternamente agradecido del hincha, que hizo un esfuerzo bárbaro para estar acá. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá lo que pasará en estos partidos. Respecto a Croacia, tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual y realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme. Esperamos un partido muy difícil”.

La mirada de Scaloni sobre esta versión de Messi

“De Leo no me sorprende porque lo conozco. Siempre fue así. No es mérito de este cuerpo técnico. Siempre fue igual, un ganador. Y tiene un orgullo y unas ganas de seguir jugando a la pelota que envidian. Estamos contentos”.

Scaloni, sobre las polémicas con Países Bajos

“El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. El fútbol es esto. Hay momentos donde el partido se puede poner difícil, con discusiones. Hay un árbitro para impartir justicia… Hay que sacar el tabú de que somos esto. Nosotros sabemos perder y ganar. Perdimos el primer partido con Arabia y nos fuimos calladitos al hotel a seguir preparando lo que venía. Ganamos la Copa América de Brasil y se dio la imagen más linda de deportividad que se pudo ver, con Neymar, Messi, Paredes y otros jugadores sentados en la escalera del Maracaná. No compro esa de que no sabemos ganar. Hay que desterrarlo porque tenemos orgullo. Ese tema hay que zanjarlo. Respetamos profundamente a Holanda, a Croacia y a todos los rivales. Es una impronta que tenemos nosotros".

El elogio de Scaloni a Croacia y la comparación con el cruce de Rusia 2018

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son. Un gran grupo, un gran equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Y las comparaciones con el Mundial anterior no corresponden. Es un partido diferente. Será complicado”.