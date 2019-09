Prueba. Argentina se mide mañana en Los Ángeles ante Chile, en el primer amistoso de esta fecha FIFA y reeditando el duelo por el tercer puesto de la Copa América pasada.

Mañana a las 23 horas, Argentina enfrentará a Chile en la primera jornada de las doble fecha FIFA de septiembre. Por eso, el entrenador ya de manera definitiva de la albiceleste, Lionel Scaloni, ya trabaja con los futbolistas que tiene a disposición en Los Ángeles, Estados Unidos.



La intención del técnico es que para el choque ante los trasandinos pueda ver varios futbolistas de los que son la base de su "once ideal". En ese sentido, Scaloni paró una formación que no tuvo arqueros en ninguno de los dos equipos. Los diez que se asoman como titulares para el duelo ante los trasandinos fueron: Nicolás Figal, Nicolás Otamendi (ingresó Leonardo Balerdi), Marcos Rojo, Marcos Acuña; Roberto Pereyra (entró Matías Zaracho), Leandro Paredes, Nicolás Domínguez; Giovani Lo Celso, Lucas Alario y Manuel Lanzini.



Anoche el plantel iba a realizar otra práctica donde iba a ir delineando la idea del DT para este clásico. Lo que sí hizo Scaloni fue preservar de trabajos más intensos a varios jugadores que debieron realizar un viaje muy extenso como el caso de Agustín Marchesín (Porto), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Guido Rodríguez (América), Rodrigo De Paul (Udinese), Joaquín Correa (Lazio) y Adolfo Gaich (San Lorenzo). Tampoco se exigió a aquellos que disputaron el Superclásico el domingo en el Monumental: Esteban Andrada, Alexis Mac Allister (Boca), Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Exequiel Palacios (River).



Argentina no podrá contar con la presencia de su máximo emblema como es Lionel Messi, suspendido por Conmebol luego de la expulsión en la pasada Copa América en el partido por el tercer puesto justamente ante los chilenos. Del otro lado, tampoco dirá presente Gary Medel, con quien la Pulga se trenzó en un cruce y ambos vieron la tarjeta roja en primer plano.



El segundo partido de la gira será el próximo martes ante el México del Tata Martino.

Dos históricos como Di María y Agüero no fueron convocados.

Qatar ya mostró su logo

El Mundial Qatar 2022 presentó su logo (foto) a todo del mundo de manera simultánea y original, utilizando pantallas digitales a la misma hora en diferentes rincones del planeta. Fueron 24 lugares emblemáticos donde se conoció la imagen de la próxima Copa del Mundo, y todo cuando el reloj marcaba las 20.22 de Doha (las 14.22 de Argentina).



La presentación oficial tuvo lugar en Doha, la capital de Qatar, con miles de espectadores presenciando la proyección sincronizada en varios de los edificios emblemáticos del país asiático. Además, varias ciudades importantes de todo el mundo también celebran el hito, con imágenes del emblema vistas en lugares de renombre.



Se recupera



Messi transita la recta final de su recuperación en Barcelona de la lesión en el posterior de la pierna derecha que aún no lo dejó debutar de forma oficial esta temporada. Se espera que el rosarino pueda practicar de manera normal con el plantel recién la próxima semana.