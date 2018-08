Lionel Scaloni.

En la que fue su primera conferencia de prensa oficial como cabeza del cuerpo técnico de la selección, Lionel Scaloni se refirió ayer al estilo de juego que pretende, valoró la generación de juveniles que integran los equipos menores de AFA y puso en ellos la esperanza del futuro. Además, explicó en qué se basó para armar la convocatoria para los amistosos con Guatemala y Colombia además de referirse, aunque en forma medida, a nombres puntuales como los de Lionel Messi, Franco Vázquez y Sergio Romero.



Inició la charla asumiendo que tener la responsabilidad de dirigir al equipo mayor es un desafío: "Es un lindo desafío, una ilusión enorme y en estos seis partidos o los que nos toque estar intentaremos aportar la máxima cantidad de jugadores posible para que el entrenador que venga a futuro pueda elegir y decidir si realmente estos partidos le sirvieron o no más, allá del resultado, que seguro será importante. Es el momento de que los chicos se puedan poner la camiseta".



Acompañado por Pablo Aimar, como entrenador de las selecciones juveniles y Hugo Tocalli en calidad de coordinador de los equipos formativos, Scaloni se refirió a la incorporación de Walter Samuel a su cuerpo técnico:



"Es una posibilidad que estamos valorando. Todavía no hay nada decidido. Es obvio que lo conozco, es un amigo, pero no hay nada totalmente decidido", explicó.



Otros nombres propios fueron los de Franco Vázquez, que disputó algunos partidos amistosos y fue suplente en la Eurocopa con la selección de Italia, y el de Sergio Romero, arquero que fue sacado de la lista del Mundial de Rusia, días antes de su inicio. Sobre el "Mudo" Vázquez, dijo: "La semana pasada decidimos que Franco esté convocado. Estos papeles llevan unos días para que FIFA autorice; somos optimistas para que lo autoricen, pero son temas burocráticos que no dependen de nosotros".



Con respecto a "Chiquito" Romero, se explayó: "Está en la lista y estamos evaluando la posibilidad de que él juegue este fin de semana o al menos esté disponible con el Manchester United. Todavía tenemos una semana para poder convocar a otro arquero si él no se recupera, no puede estar o no nos da garantías. Estamos en contacto con él, se está entrenando; pero la idea, si él no está bien, es llamar a otro arquero".



Al momento de analizar la evaluación y selección de jugadores, Scaloni aclaró que no pudo ver a todos los que tiene en mente: "Es evidente que han quedado jugadores que me hubiera gustado ver y a lo mejor esta semana hasta podemos citar alguno. Estamos convencidos de que necesitamos probar. Obvio que el resultado cuenta porque Argentina tiene que ganar, pero es el momento de que los chicos se pongan la camiseta y se convenzan de que pueden jugar en la Selección. Tratamos de inculcar eso, que el que se pone la camiseta por primera vez no se la saque más. Es lo que les dijimos a los chicos del Sub-20: esperemos que a futuro uno pueda llegar a elegir entre una buena cantidad de jugadores".



Cuando la charla pasó por lo táctico dijo que "no tiene predilección" por ningún sistema: "No tengo predilección por un sistema. En el torneo de L'Alcudia en un momento jugamos con tres defensores, en otro con cuatro o con cinco. No creo que sea importante eso y sí ocupar todo el ancho de la cancha. Siempre me he fijado en el fútbol más directo, más vertical. Como defensor me di cuenta de que cuando estaba más desacomodado era cuando más daño me hacían, y creo que es el momento de hacerlo ahora como entrenador".