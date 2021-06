Fueron horas de mucho análisis para el cuerpo técnico de la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni las que pasaron desde el empate amargo ante Colombia en Bogotá hasta el día límite para entregar la lista definitiva de 28 nombres para jugar la Copa América que se disputará en Brasil. Todas las selecciones oficializaron a sus elegidos, pero la albiceleste se mantuvo en silencio. Es que hasta este jueves siguió afinando el lápiz en el predio de la AFA en Ezeiza antes de entregarle el listado a la Conmebol, que fue quien dio a conocer los nombres en forma oficial. Y, lejos de lo que se pensaba, algunos futbolistas que parecían número puesto quedaron al margen de la cita continental.

Según cuentan desde el búnker del conjunto nacional, el caso de Franco Armani y su PCR, que sigue dando positivo a pesar de haber cursado el coronavirus hace casi un mes y ya no contagiar, fue lo que retrasó la oficialización de la lista. Aunque la situación física de Lucas Alario también tuvo que ver: estaba afuera y ahora está adentro, pero podría haber más novedades este viernes...

Más allá de que la Confederación Sudamericana de Fútbol levantó el pulgar para que el arquero de River pueda jugar, en la delegación argentina querían certezas de que no tendrán un dolor de cabeza en algunos de los aeropuertos que les toque transitar ante las idas y venidas para disputar cada partido. Es por eso que aguardaban que desde Migraciones de Brasil confirmaran a su vez lo que ya Conmebol avisó.

Scaloni llevará a los cuatro arqueros por las dudas: además de Armani están Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Musso. Esto generó la obligación de bajar a un jugador de campo más. Y en este sentido, el entrenador sorprendió dejando afuera a jugadores que en su ciclo fueron una fija en las citaciones y casi siempre sumaron minutos.

Juan Foyth y Lucas Ocampos son dos de los cinco que no pasaron el filtro final. José Luis Palomino y Emiliano Buendía fueron los otros dos excluidos de los 33 que integraban la nómina inicial para los dos duelos de Eliminatorias de junio. Estos últimos fueron llamados por primera vez en esta oportunidad y quedaron relegados del banco tanto con Chile como contra Colombia, razón por la cual está dentro de la lógica que sean liberados. Distinto y difícil de entender es el caso de Foyth y Ocampos, quienes vienen siendo piezas que el DT utilizó mucho en el recambio. Todos menos Buendía, de hecho, ya abandonaron la concentración en Ezeiza.

El quinto en quedar descartado iba a ser Lucas Alario, que el martes ya había sido desligado de la burbuja sanitaria de Ezeiza puesto que continúa con la recuperación de una lesión en un muslo. Sin embargo, el delantero presentó una leve mejoría y esto generó que desde el cuerpo técnico evaluaran llevarlo aunque todavía tenga para al menos 15 días de puesta a punto. Es por eso que volvió a ingresar al predio. Como el delantero del Bayer Leverkusen se metió en la lista, Julián Alvarez perdió su lugar. Pero acá aparece un detalle: el pibe de River seguirá entrenándose en Ezeiza.

Curioso. ¿Para qué ocupar una plaza con un futbolista que no podrá actuar en la primera fase cuando en cuartos de final, de clasificar, podría volver a ser incluido ya que se autorizan tres modificaciones? Resulta que Alvarez no puede ser incluido en el listado de la Copa América ya que no integraba la nómina preliminar de 50 nombres. Pero sí puede ser pieza de cambio en caso de lesión o coronavirus. ¿Será la idea haber presentado la lista con Alario, pero luego reemplazarlo inmediatamente con Alvarez? ¿Esta es la razón por la que la AFA no oficializó a sus convocados este jueves? Se verá.

Lo más llamativo del recorte de Scaloni es, sin dudas, la ausencia de Foyth y de Ocampos, protagonistas importantes del ciclo de Scaloni. El defensor recientemente campeón de la Europa League con Villarreal jugó 13 de los 27 encuentros de esta nueva era de renovación: 11 como titular, 2 entró desde el banco sumando un total de 977 minutos. Estuvo desde el arranque ante Chile y entró en el segundo tiempo en Barranquilla.

Cometió errores puntuales en ambos cruces que para su mala fortuna terminaron en goles de los rivales. ¿Habrá sido ese el motivo de la determinación del técnico? Zaguero por naturaleza devenido en lateral derecho, el ex Estudiantes alguna vez señalado por el mismo Scaloni como "el futuro de la Selección" podría resolverle dos puestos, pero lo cierto es que el entrenador de 43 años optó por mantener en su lugar a Nahuel Molina, un marcador de punta neto que apenas jugó un puñado de minutos en la Argentina, como variante de Gonzalo Montiel.

Ocampos, en tanto, se acopló después de la Copa América de 2019. Acumula ocho presentaciones (cinco como titular e ingresó en otros tres) dando un total de 486 minutos de fútbol, con dos goles anotados. Parecía intocable el hombre de Sevilla hasta la doble fecha de Eliminatorias pasada. Nicolás González comenzó a ganar terreno por el sector izquierdo. Por caso, contra el equipo chileno Ocampos jugó ya que el del Stuttgart no estaba óptimo aún y contra Colombia ya fue de arranque González y Ocampos no estuvo ni entre los relevos. Esto sumado a la reaparición de un histórico como Angel Di María terminaron de relegarlo.

Los 28 convocados

La lista de Scaloni

Armani, Franco

Marchesín, Agustín

Martínez, Emiliano

Musso, Juan

Martínez Quarta, Lucas

Martínez, Lisandro

Molina Lucero, Nahuel

Montiel, Gonzalo

Otamendi, Nicolás

Pezzella, Germán

Romero, Cristian

Tagliafico, Nicolás

Acuña, Marcos

Correa, Angel

De Paul, Rodrigo

Di María, Angel

Domínguez, Nicolás

Gómez, Alejandro

González, Nicolás

Lo Celso, Giovani

Palacios, Exequiel

Paredes, Leandro

Rodríguez, Guido

Agüero, Sergio

Alario, Lucas

Correa, Joaquín

Martínez, Lautaro

Messi, Lionel