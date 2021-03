Lionel Scaloni llegó esta mañana al país para ultimar detalles de cara a la exigente doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se le viene por delante a la Selección Argentina en el camino a Qatar 2022, que a fines de marzo deberá recibir a Uruguay (viernes 26) y visitar a Brasil (martes 30).

El entrenador se mostró optimista de cara a la posibilidad de contar con la gran mayoría de jugadores que están recuperándose de diversas lesiones, reconoció que espera poder contar con los futbolistas de todas las ligas europeas y admitió que Marcos Senesi es un jugador al que siguen hace tiempo, mientras que Agüero y Dybala difícilmente estén en esta convocatoria.

"Será una doble fecha difícil como son todas, pero esta tiene la particularidad de que venimos contando los jugadores y viendo cómo van a llegar: hay algunos que no están en las mejores condiciones, pero tenemos tiempo para esperar y dar la lista final", comentó Scaloni en la llegada a Ezeiza. Mientras que sobre las complicaciones con los viajes de jugadores de algunos países de Europa, por restricciones de coronavirus, explicó: "Creo que hay una reunión con la Conmebol para llegar a un acuerdo. Si los países deciden no mandar a los jugadores, no podemos hacer mucho, esperemos que puedan venir porque son jugadores importantes".

Por otro lado, acerca de las complicaciones que podrían generarle las lesiones de jugadores como Lo Celso, Ocampos, Acuña y Nico González, Scaloni indicó: "No creo que haya un problema, hay jugadores y tenemos variantes. Esperemos que puedan jugar algún partido, para que puedan llegar en buenas condiciones, en caso contrario buscaremos otras opciones".

AGÜERO EN DUDA, DYBALA CASI DESCARTADO Y LA CHANCE DE SENESI

Acerca del presente de Sergio Agüero, el entrenador aseguró que se trata de una buena noticia que el Kun pueda jugar y no tenga dificultades en la rodilla que tuvo que ser operada. "Hablé con el hace un mes y ojalá pueda agarrar ritmo. En la próxima semana decidiremos la lista final y siempre está en consideración, pero tiene que estar en las mejores condiciones y sabemos que no va a llegar al 100%", reconoció.

Otro que difícilmente esté en los próximos dos compromisos es Paulo Dybala, que arrastra un problema en la rodilla y no viene teniendo continuidad: "Hablé hace cuatro días y no encuentra solución a su dolor en el ligamento lateral. Va a hacer un tratamiento y será difícil que esté".

A su vez, Scaloni reconoció que Marcos Senesi es un jugador al que viene siguiendo que podría ser convocado: "Ha pegado un buen cambio, esta jugando con continuidad y en una liga competitiva, puede ser una opción", sostuvo sin vueltas acerca del central con pasado en San Lorenzo que atraviesa un buen presente en el Feyenoord de Holanda.

SCALONI Y EL PRESENTE DE LIONEL MESSI

Consultado por el capitán de la Selección Argentina, el entrenador Albiceleste dio una respuesta corta y concisa: "Está bien y cuando está con nosotros está todavía mejor. Esperemos que siga todo de esta manera", expresó.