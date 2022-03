El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que no sabe "qué piensan" el crack Lionel Messi y Ángel Di María con respecto a sus continuidades en el equipo una vez terminado el Mundial Qatar 2022 y solicitó que la gente los disfrute "ahora" sin pensar tanto en el futuro.

"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

"¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.

Scaloni decidirá hoy el equipo que saldrá mañana ante Ecuador, habría tres dudas.

El entrenador rosarino hizo mención a Julián Álvarez, delantero figura de River Plate, a quien se refirió como "el hombre o chico de moda", a propósito de su posible inclusión como titular en el último partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador.

"Nosotros lo adoramos. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos", aseguró Scaloni.

Scaloni también aseguró que el cuerpo técnico "no mira el documento del jugador" para convocarlos, a propósito de la inclusión de varios juveniles para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

"Si pensamos que tiene el nivel para jugar lo hará con 17, 18 o 35 años. El objetivo es que esos juveniles se pongan la camiseta de la mayor. En el futuro, cuando no estemos, que siga nutriendo de esos jugadores", indicó.

El seleccionado entrenó ayer, a puertas cerradas, a las 17. La formación aún tiene muchos interrogantes. Franco Armani o Juan Musso; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Manuel Lanzini; Lionel Messi, Ángel Di María y Joaquín Correa, es el primer borrador de Scaloni.

SCALONI X 2

“Agradezco el cariño del público, pero el término ‘Scalonetta’ me pone incómodo. De todos modos, acepto, que si a la gente le gusta, y se siente identificada, está bien. Lo acepto pero me da algo de vergüenza”.

“Nuestro equipo, y hablo en plural porque somos varios los integrantes del cuerpo técnico, se siente cómodo con tres volantes de juego, uno vertical y dos delanteros. Pero no todos los partidos serán como contra Venezuela.”