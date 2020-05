Luego de la polémica suscitada por los comentarios de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, respecto de jugar partidos de local en La Bombonera o en Rosario, el director técnico salió a aclarar sus dichos y aseguró que "el Monumental está siempre dentro de los planes".

"Cuando a mí me dicen que no nombré a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección. Porque la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido, pero en ningún momento descarté la de River", sostuvo Scaloni en diálogo con Diario Olé.

El mayor punto de conflicto se había generado ante un comentario que el entrenador realizó respecto de que le gusta sentir "el calor del público" y que, entiende, se malinterpretó. En este sentido, el DT de la albiceleste mencionó reductos que estaban entre sus preferencias como las canchas de Boca, Racing, Vélez y ambos clubes de Rosario (Central y Newell"s, donde él fue jugador), pero sin mencionar al de River: "Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento ni nada. Nunca dije eso ni lo voy a decir. Sería una falta de respeto a esa cancha y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien. Me parece que se tergiversaron las respuestas mías. En ningún momento hablé de hinchada ni de colores y es más, nombré un montón de canchas del interior también, porque me gustaría que la Selección juegue por todos lados".

Vale aclarar que la intención inicial de Claudio Tapia, presidente de la AFA, es que la selección dispute las Eliminatorias de local en la Bombonera. Chiqui, fanático del xeneize, ya demostró su predilección por ejemplo al disputar en este reducto el último partido de local camino a "Rusia 2018" con el 0-0 ante el Perú de Ricardo Gareca, y que marcó el debut oficial en ese lugar de Lionel Messi con Argentina. Más allá que la selección probablemente haga de local en la Copa América del próximo año en Núñez, las Eliminatorias no tendrían esa sede elegida.

En principio, la intención de Tapia es también llevar a la selección al Interior del país como pasó en las Eliminatorias pasadas jugando en San Juan, Mendoza y Córdoba, por ejemplo. Aunque entendiendo la premia de Scaloni son el Gigante de Arroyito y el Coloso Marcelo Bielsa los que cuentan con mayores posibilidades de ser anfitriones de los Lionel y compañía.

Por último, Scaloni reafirmó su visión con que "la intención de todos nosotros es jugar en canchas diferentes para llevar a la Selección a la gente, porque la Selección es de todos".

Por el momento, es una incógnita saber si las Eliminatorias rumbo a "Qatar 2022" se empezarán a disputar este año como estaban previstas o no. La pandemia mundial por el coronavirus tiene a toda la región en pleno momento de tensión y por ejemplo Argentina cuenta con sus vuelos cancelados hasta el mes de setiembre. En ese sentido, Tapia puntualizó en una entrevista hace una semana que "no me parece lógico que haya Eliminatorias este año: está toda la pandemia en pleno proceso y Sudamérica cuenta con diferentes panoramas en cada país". Así las cosas todo indica que arrancarán en el 2021 en un formato a definir.

Bronca del mundo River

Cuando Scaloni expresó que prefería "otro tipo de canchas" para jugar con la Selección ser consultado sobre la posibilidad de ser local en el Monumental, despertó el enojo del mundo River: tanto futbolistas históricos del club como deportistas, periodistas y famosos que empatizan por la banda expresaron su opinión. "No sé a qué se refiere Scaloni cuando habla del calor de la gente, pero hay algo que tiene que quedar claro: la gente no juega el partido", expresó Alejandro Montenegro, campeón con River tanto de la Copa Libertadores como de la Intercontinental 86. "Llama la atención que el entrenador de la Selección diga eso. Si piensa en otros estadios debe ser por un gusto personal, o porque como hace muchos años que vive afuera del país y no recuerda lo que es jugar un partido en el Monumental", planteó.

Héctor Enrique, ex compañero de Montenegro en aquel exitoso River , también se expresó al respecto: "El Monumental respira y transpira fútbol. Es un estadio en el que me ha tocado jugar y, cada vez que salía a la cancha y veía a la hinchada, me daba una fuerza bárbara, me emocionaba", indicó.