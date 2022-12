Lionel Scaloni, el técnico más joven del Mundial con 44 abriles, tiene un vínculo especial con la palabra rotación. Es que el DT que arribó al cargo sin tener experiencia en otra institución a finales del 2018 y como una apuesta tremenda de ‘Chiqui’ Tapia, convivió con ese término desde su inicio en la gestión. Acaso, una de sus mayores virtudes y que le permitió afianzarse en el puesto fue haber realizado, precisamente, la renovación del plantel que no impulsó Jorge Sampaoli, su ‘jefe’ hace cuatro años en Rusia.



Scaloni desde que tomó el mando decidió cambiar nombres pesados por apuestas suyas o jugadores con una gran proyección. Y en la mayoría de los casos acertó: Emiliano Martínez, Cristian Romero y Rodrigo De Paul son los ejemplos más destacados.



Ya en el primer torneo ecuménico en Medio Oriente volvió a darle su impronta a la rotación. En este caso cuando armó la lista final, donde les brindó su debut en mundiales a 19 de los 26 jugadores elegidos. Durante el campeonato, más aún con el golpazo en el bautismo contra Arabia Saudita con aquel 1-2, potenció su idea de cambiar cuando lo considera necesario. Sin importar los quilates de los apellidos, sino apuntando al bien colectivo. Así, hasta ahora sólo 3 de los 23 jugadores de campo no vieron acción en alguno de los cinco juegos disputados. Se trata del defensor Juan Foyth y los atacantes Paulo Dybala y Ángel Correa. El resto de los players de campo ya tuvieron minutos. Entre los arqueros, la historia es más obvia con sólo la titularidad de ese gigante apodado ‘Dibu’.

“Salvo Messi, entre el resto, elijo al jugador que más me asegura un buen rendimiento en determinado partido”, expresó el DT que guió a la albiceleste a su racha invicta más extensa con 36 encuentros. Sin dudas, una virtud del entrenador que a lo largo de este camino a semis decidió retocar a piezas que parecían inamovibles como hizo, en su momento, con Cristian Romero, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, todos disminuidos físicamente en el arranque de ‘Qatar 2022’. El central ya recuperó la titularidad, pero el volante y el goleador todavía no.



Supo darles cabida en sus lugares a dos jóvenes que pedían pista por el estupendo presente en Europa: Enzo Fernández y Julián Álvarez. Quedan dos capítulos buscando la gloria y Scaloni, seguramente, tiene más cartas bajo la manga.



Expediente

El Comité de Disciplina de la FIFA le abrió un expediente a la Asociación del Fútbol Argentino por lo acontecido durante el tenso encuentro ante Países Bajos. No hay sanción de oficio por los duros dichos de Lionel Messi o Emiliano Martínez contra el arbitraje del español Antonio Miguel Mateu Lahoz ni por increpar al entrenador Louis Van Gaal por declaraciones previas al partido.

En realidad, el llamado de atención tiene que ver con la cantidad de tarjetas amarillas recibidas (más de cinco) y por invasión de un fan al campo de juego.

Salvo Marcos Acuña y Gonzalo Montiel por acumulación de amonestaciones, ningún jugador de Argentina corre riesgo de perderse la semifinal frente a Croacia.

Cuando Lautaro Martínez anotó el penal decisivo, alguno de los futbolistas que permanecían en el círculo central festejaron el triunfo con provocaciones a los rivales y más tarde, camino a los vestuarios, hubo un intercambio de insultos, con invitación a pelearse.

Récord de goles en mundiales

El ida y vuelta entre Messi y Batigol

Uno más y van. Lionel rompió varias marcas históricas de la Selección con su participación en ‘Qatar 2022’, donde busca su título más ansiado.

Lionel Messi marcó ante Países Bajos, en el duelo correspondiente a los cuartos de final, su décimo gol entre todas sus participaciones de la Copa del Mundo y alcanzó el récord que ostentaba en soledad Gabriel Batistuta como máximo goleador de la Selección argentina en citas ecuménicas, quien le dedicó un sentido mensaje en Twitter para celebrar el hito.



Bati, que marcó cuatro goles en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y uno en Corea-Japón 2002, celebró el hecho de que Messi haya logrado alcanzar su marca luego del duro encuentro ante el combinado neerlandés, país que 24 años atrás eliminó a la Albiceleste comandada por el exdelantero de Boca, River y Fiorentina en la misma instancia. "Querido Leo, ¡felicidades!", inició el nacido en Reconquista, provincia de Santa Fe.

Messi logró sus tantos en cinco mundiales, mientras que "Bati" lo hizo en tres.

"Tuve el récord durante 20 años y lo disfruté. Ahora es un gran honor y placer compartirlo contigo, ¡esperando de todo corazón que puedas superarlo ya en el próximo partido!", escribió Batistuta.



La Pulga al observar la publicación de Batigol, le respondió con más palabras de elogio: "Muchas gracias Bati. Es un orgullo poder compartirlo con vos. Y lo importante es que siga habiendo muchos goles de nuestra Selección en los Mundiales, los hago quien los haga", escribió el zurdo en su cuenta de Instagram.



Messi marcó ante Países Bajos su décimo gol en Copas del Mundo, hizo uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y -hasta ahora- cuatro en Qatar 2022. Además igualó y superó el récord de Diego Maradona de mayor cantidad de partidos en Mundiales para un argentino, con 24 encuentros y con dos más en el horizonte sin importar el resultando con Croacia en las semifinales, ya que sería el siguiente final o por el tercer puesto.



Incógnitas

La Selección volvió ayer a los entrenamientos en la Universidad de Qatar, teniendo tres días por delante para el cruce ante Croacia, donde nuevamente se espera sean duda hasta el último momento las presencias en el equipo de Rodrigo De Paul y Ángel Di María.