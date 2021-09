Argentina le ganó la serie de playoffs de reclasificación de Copa Davis a Bielorrusia por 4 a 1, en una victoria que se concretó merced al triunfo de Diego Schwartzman sobre Alexander Zgirovsky por 6-1 y 6-2 en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El "Peque" Schwartzman, el tenista con mayor ranking de Sudamérica desde su puesto 15 en el escalafón de la ATP, no se dejó atrapar por los fantasmas de su fallido partido anterior y superó el juvenil Zgirovsky (1233) luego de poco más de una hora de juego, ante no más de 2.000 personas que se acercaron a las tribunas del estadio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

"La gente me trató muy mal después de la derrota: me pidieron que no juegue más".

DIEGO SCHWARTZMAN - Raqueta 1 de la Argentina