La denuncia en redes sociales por violencia de género contra el delantero de Boca, Sebastián Villa, se transformó, en apenas algunos días, en una causa judicial por lesiones y amenazas con una restricción perimetral dictada en su contra. Ayer por la tarde, Daniela Cortés dialogó con Crónica TV y afirmó que el año pasado, el delantero, tras una golpiza, la "hizo perder un embarazo".

Cortés, además, detalló que "siempre la amenazó. En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia".

Y, entre lágrimas, siguió con el relato: "Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado".

La mujer agregó que Villa "es una persona bipolar. Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Pues es un cajita de sorpresas. Un día una cosa y otro, otra", sostuvo.

Agregó: "Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoradas. Siempre me dijo iba a cambiar".

Luego, la víctima detalló cómo fue el día que recibió la última agresión. "En ese momento, cuando corté una llamada con mi mamá. Colgué y me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños, patadas. Entonces, salí corriendo para la cocina, para estar a salvo. Fue horrible", contó.

En la madrugada del lunes, la expareja del jugador de Boca lo había acusado vía redes sociales de haberla agredido en la casa que compartían en el country Saint Thomas. Posteriormente el colombiano se había mudado a la residencia de su compatriota Juan Fernando Quintero.

Y horas después del hecho, la mujer, asesorada por el abogado Fernando Burlando, dio su versión de lo sucedido ante la Coordinadora de Género del Ministerio de Seguridad, Sonia Sampelungue. El propio Burlando sostuvo que "pronto pediremos la detención de Villa".

Se desligó

Villa posteó en su cuenta de Instagram el sábado a última hora un mensaje donde afirma que "ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi exnovia, Daniela Cortés, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Soy una persona pacífica y muy creyente. No hablé hasta ahora porque lo mejor es hacer todo ante la Justicia".