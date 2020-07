El París Saint-Germain informó este lunes que Kylian Mbappé volverá a la actividad en “alrededor de tres semanas” después de sufrir una lesión el pasado viernes, lo que pone en duda su participación en el encuentro contra el Atalanta de cuartos de final de la Champions League, el 12 de agosto.

El culebrón que quería evitar a cualquier precio el técnico parisino Thomas Tuchel, que deseaba proteger a sus futbolistas de lesiones, acaba de comenzar. Los exámenes médicos realizados este lunes al jugador “confirman un esguince del tobillo con lesión de los ligamentos externos”, anunció el club francés. “Debido a este traumatismo, el periodo de vuelta a la actividad se estima en unas tres semanas”, precisó.

El delantero se lesionó el pasado viernes durante la final de la Copa de Francia contra el Saint Etienne, ganada por el equipo de la capital por 1-0, anotado por el brasileño Neymar aprovechando un rechazo tras disparo del delantero francés, que minutos después se retiró al recibir una dura entrada del capitán de los Verdes Loïc Perrin, que fue expulsado.

Entre el pasado viernes, día de la lesión de Mbappé, y la fecha prevista para el partido de cuartos de final de la Champions contra el Atalanta, hay 19 días de diferencia. El joven campeón del mundo comienza así una contrarreloj infernal para poder estar disponible para la principal cita de la temporada para el PSG, la Final 8 que se disputará en Lisboa, torneo del que saldrá el nuevo campeón europeo, el gran objetivo del ambicioso club francés en los últimos años. Sin embargo, debido al comunicado del club, ya se descarta su presencia.

Si no llegase a tiempo para esa importante cita, el goleador podría estar recuperado para enfrentar una eventual semifinal europea, el 18 de agosto, y la final, el 23. En caso de no poder contar finalmente con él para el partido frente al Atalanta, Thomas Tuchel tendría además el hándicap de no poder utilizar tampoco con el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien no renovó su contrato para acabar la temporada con el club francés.

Los recambios posibles podrían ser el español Pablo Sarabia o Eric Maxim Choupo-Moting si el técnico germano no quiere variar su habitual sistema de 4-3-3 o meter un centrocampista más para jugar 4-4-2.

Mbappé no es la única figura que podría perderse el reinicio de la Champions. Paulo Dybala se enfrenta a una carrera contrarreloj para poder estar apto de cara al duelo de vuelta de octavos de la Champions ante el Lyon (7 de agosto), después de que la Juventus confirmase este lunes la lesión muscular de ‘la Joya’. El argentino abandonó lesionado el terreno de juego en el primer tiempo del partido entre su equipo y la Sampdoria, que certificó el noveno Scudetto consecutivo de la Vecchia Signora luego de su victoria 2-0.

La Juventus anunció este lunes que las pruebas realizadas al volante ofensivo “revelaron una elongación en el recto femoral del muslo izquierdo”. El club piamontés avanzó que la lesión del jugador será evaluada día a día. Se estima que una lesión como la que sufre Dybala podría requerir entre diez días y dos semanas para su recuperación.

También se destaca la ausencia de Sergio Agüero, quien está apartado desde el 22 de junio por una lesión de rodilla que requirió una intervención quirúrgica en Barcelona. “No creo que sea posible”, comentó el domingo Josep Guardiola sobre la presencia del argentino ante el Real Madrid en el duelo que el Manchester City afrontará el 7 de agosto por los octavos de final, luego de haber ganado 2 a 1 la ida en el Santiago Bernabéu.

A su vez, el delantero del Barcelona Antoine Griezmann sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha que fue confirmada por el club catalán el 12 de julio. Pese al tiempo que ha pesado desde entonces, se desconoce si el 8 de agosto estará disponible para medirse ante el Napoli en el Camp Nou por la revancha de los octavos de final del certamen continental.