A dos días para el debut de la selección argentina de Lionel Scaloni, la FIFA dio la nómina de los árbitros que impartirán justicia en la primera fecha de la Fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

En lo que respecta al duelo entre la Albiceleste y Arabia Saudita, correspondiente a la primera jornada del Grupo C, Slavko Vincic fue el elegido. El referí de 42 años hará su debut en una cita mundialista tras haber actuado en las Copas del Mundo sub 17 y sub 20 del 2017 y 2019 respectivamente.

El esloveno, que es árbitro de FIFA desde el 2010, contará con la colaboración de Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como asistentes. El senegalés Maguete N’Diaye será el cuarto árbitro del encuentro.

Si bien nunca arbitró en un Mundial, Vincic cuenta con un amplio curriculum internacional siendo la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2014, la Clasificación para la Eurocopa 2016, la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol de 2018 y la Clasificación para la Eurocopa 2020 las más destacadas.

En lo que respecta a su 2022, el esloveno fue designado nuevamente para arbitrar la Champions League 2022-23 haciendo su presentación en cuatro partidos de Fase de grupos, siendo uno de ellos el Barcelona-Inter de la cuarta fecha.

La FIFA también anunció quiénes ayudarán a Vincic desde la cabina del VAR: el neerlandes Paulus Van Boekel estará a la cabeza, acompañado por el alemán Danker Bastian y los asistentes Abdelhak Etchiali (Argelia) y Ricardo de Burgos (España).