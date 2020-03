Está claro que a esta altura ante el avance de la pandemia mundial del coronavirus, el Comité Olímpico Internacional y Japón hacen malabares para que la celebración de Tokio 2020 siga en pie. Si bien el COI en las últimas horas comunicó que se va a tomar un mes para dar una resolución al tema y hasta reconoció la posibilidad de aplazar la competencia, algunos países decidieron no esperar más y Canadá ya decidió que no enviará a sus deportistas a los Juegos según anunció su Comité Olímpico (COC). Australia le dijo a los suyos que piensen en 2021. Y en este escenario el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, pidió al máximo responsable del COI, Thomas Bach, que posponga los Juegos debido a la pandemia de coronavirus. La presiones de los atletas hizo mover al COI para explicar que considera aplazar los Juegos. Sin embargo esos tiempos no entraron en la consideración de Canadá: "El COC y el Comité Paralímpico (CPC) solicitan al Comité Olímpico Internacional (COI), al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y a la Organización Mundial de la Salud postergar los Juegos por un año", apelaron ambos organismos canadienses en un comunicado conjunto, apoyados por sus comisiones de atletas, las organizaciones deportivas nacionales y el gobierno de Canadá.

Parecen no quedarle demasiadas alternativas al COI para postergar los Juegos previstos del 24 de julio al 9 de agosto próximos. Incluso, por primera vez desde que comenzaron las versiones de postergación, el primer ministro Shinzo Abe admitió que un aplazamiento "podría ser inevitable" ante la pandemia del coronavirus. En la línea de Canadá, aparece también Australia, que si bien todavía no anunció que se baja de los Juegos, les recomendó a los atletas de su país que se prepararan para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. "Está claro que los Juegos no pueden celebrarse en julio", dijo el vicepresidente del comité australiano, Ian Chesterman.

Sin presión

Juan Antonio Samaranch Jr., vice del COI e hijo del histórico presidente de la entidad, sostuvo que "la presión de los deportistas y de algunas federaciones internacionales no ha influido en la última decisión del COI. Postegarlos es una opción, pero hay que esperar".

Atletas

11

Los miles de deportistas que deberían participar de los Juegos en Tokio, representando a 206 países.

La antorcha continúa su plan

Las autoridades japonesa informaron que el jueves, como estaba previsto, comenzará el recorrido por Japón de la antorcha olímpica, a pesar de las dudas que se haga el evento desde junio por la pandemia mundial del coronavirus.

Así lo señaló la ministra nipona para los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, y destacó que la antorcha iniciará su recorrido desde la prefectura de Fukushima, al norte de Tokio, teniendo previsto pasar por todo el país antes de encender el pebetero.