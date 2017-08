Esta tarde en las inmediaciones del autódromo El Villicúm se llevó a cabo el prólogo del Desafío Ruta 40.

Adrien Vam Beveren (Yamalube Yamaha Official Rally Rally Team) fue el más rápido entre las motos con un tiempo de 3m35s. Segundo se ubicó el piloto de Red Bull / KTM Factory Racing, San Sunderland a 3s. Detrás de ellos, finalizaron las motos del Monster Energy Honda Team: Paulo Goncalves y el argentino Kevin Benavides a 4s del piloto francés. Para el que no fue un buen comienzo fue para Matthias Walkner. El austríaco de KTM fue penalizado con 40 minutos por no marcar dos WP.

Entre los quads 4×2, los pilotos argentinos coparon la punta. Nicolás Cavigliasso fue el más veloz con 3m57s. Fue escoltado por Jeremías Gonzalez Ferioli (a 1s); y Gustavo Gallego y Nicolás Gagliardi (ambos a 6s). Mientras que en quads 4×4, Lucas Innocente se quedó con el 1 con un tiempo de 4m.17s. Luego se ubicaron: Daniel Mazzuco (a 1s) y Pablo Novarra (3s).

Por su parte, Orlando Terranova se quedó con el puesto de vanguardia entre los autos. El argentino del X-raid MINI John Cooper Works Rally Team completó el tramo en 3m42s. Le siguieron: Sebastian Halpern (South Racing) a 7s y José García (Chevrolet S10) a 19s.

Los resultados obtenidos en el Prólogo –los tiempos también serán sumados en la clasificación- definieron el orden de partida para la Etapa 1 San Juan-Villa Unión. Así, Michael Metge (Monster Energy Honda Team) será el encargado de abrir el sector selectivo a las 8:30am.

Los 321,9km de mañana combinará una primera etapa con caminos veloces para luego atravesar un río seco nunca antes explorado. Además, los competidores deberán sortear un pequeño sector de dunas para culminar la etapa con un sector muy roto.

Los tiempos parciales se podrán seguir a través de la página de la carrera.