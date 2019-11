El defensor visitante logra cortar un avance local. Sportivo Desamparados tenía el triunfo pero el Deportivo Madryn se lo empató en el ocaso.



Por muy poco. Desamparados ya tenía el triunfo en el bolsillo ante Deportivo Madryn pero no lo supo definir y en un descuido, en tiempo de descuento, el equipo portuario lo igualó 1-1.

Desamparados había hecho todo para alzarse con la victoria. En el primer tiempo no pudo plasmar en el campo su idea de juego, había carecido de oportunidades de gol. Entretuvo a un equipo que vino a esperarlo y sólo atinó a aguantar el empate. Pero cuando se terminaba esa primera parte en la que ninguno se había acercado a los arcos, llegó la embestida local. Iban 45’ cuando Tapia fue al frente. El tucumano remató pero Lencinas tapó el tiro y de rebote tras el intento de despejar de los sureños, apareció el “Bichín” Sánchez para elevarse y de cabeza anotar su gol.

Una montonera en el área de la visita. Desamparados tuvo más y mejores chances pero no las supo aprovechar y terminó sufriendo el empate en el cierre.

En el complemento, Sportivo fue por todo. Ya con Michel García en cancha fue más incisivo pero no fue eficaz en los metros finales. El choque se hizo de ida y vuelta y Jorge Piñero Da Silva también tuvo su chance. A los 25’ entre Michel, Lastra y Tapia no pudieron definir una contra. Maldonado, por Madryn, probó al arco con un potente remate que se fue por encima del travesaño. Michel García tuvo una chance neta de gol que podría haber definido la historia a los 37’ pero erró en el mano a mano. Madryn se agrandó en el tramo final y a los 46’, el ex San Martín Leandro Becerra con un remate potente hizo inatacable para Boiero y marcó el empate.

Peñarol no tuvo el mejor festejo

En el día de su cumpleaños numero 101, Peñarol no pudo tener festejo en la localidad bonaerense en su visita a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi. Por la 13º fecha del Federal "A", el Bohemio cayó por 2 a 1 ante el último de la Zona "B". El equipo sanjuanino venía de conseguir tres triunfos consecutivos pero no pudo continuar con su racha ante un equipo que nunca pudo acomodarse en el certamen.

El local abrió el marcador a los 16 minutos con gol de Enzo Vértiz. Pero dos minutos más tarde, Hernán Muñoz llegó a la igualdad con un golazo. De tiro de esquina el sanjuanino marcó un gol olímpico que significó el 1 a 1. En el complemento, llegó otro gol tempranero para los de la Costa Atlántica, a los 4 minutos otra vez apareció Vértiz para marcar el 2 a 1 que al final terminó siendo el definitivo, porque Peñarol si bien buscó llegar a la igualdad, esta vez erró los caminos.