Todavía se le entrecorta la voz y humedecen los ojos cuando pronuncia el nombre de su querido abuelo, quien partió el jueves de la semana pasada de este mundo.



“Este trofeo se lo dedico a mi abuelo Ubaldino Evaristo, aunque todos lo conocíamos como Tite”, fue lo primero que quiso resaltar Bruno Lima, el flamante ganador de ‘El Deportista del Año’, luego de la ceremonia en la que estuvo acompañado por su madre, sus dos hermanas y su novia, todas tan felices como él por quedarse con el reconocimiento mayor, además de la terna en vóleibol y del ‘Deportista más popular’ por ser quien más votos recibió en la primera fase de la elección, cuando los lectores de DIARIO DE CUYO conforman las diferentes ternas.



-Esta elección es el moño a un gran año en lo deportivo.



-Un año increíble. Deportivamente fue el mejor, sin dudas.



Terminé triste por la pérdida de mi abuelo. A él le dedico esto. Falleció el día que regresé de Buenos Aires de jugar la Copa ACLAV, pero antes pudimos verlo y charlar un rato. Me dijo que el día anterior vio el partido contra Bolívar.



-¿Seguía al nieto voleibolista?



-Sí, iba al estadio o veía la televisión. No había que explicarle nada porque entendía todo. Y hasta un par de consejos me dio, fuera del aspecto técnico.



INOLVIDABLE





A este 2016 que le quedan un par de días para concluir, el voleibolista de 20 años lo recordará deportivamente de la mejor manera, que fue sencillamente de un ascenso meteórico.



El receptor punta en Obras UDAP llegó hasta semifinales de la Liga A1 de la pasada temporada, con un rendimiento que le valió ser escogido como la revelación de la temporada e integrar el equipo ideal. Integrante de las selecciones argentinas de base, en las que alternaba el rol de punta con el de opuesto, Lima comenzó la pretemporada con la preselección mayor y terminó convenciendo al entrenador Julio Velasco que fuera el opuesto titular en la Liga Mundial y el máximo objetivo, los Juegos Olímpicos, en los que Argentina terminó quinta. Toda una sorpresa para el ambiente.



-Te imaginabas al principio del proceso llegar a los Juegos?



-En base a lo que fue la Liga, Julio siempre llama a los que mejores estadísticas tuvieron y yo anduve bien. Sabía que iba a tener un lugar en el plantel. Pero nunca imaginé que iba a tener un lugar entre los doce y mucho menos entre los seis. Fue algo muy de golpe y me tocó a vivir a full.



-¿Un momento clave en la etapa?



-La Copa Panamericana, previo a la Liga Mundial. Antes de viajar Julio me dijo que era una prueba para ver si podía integrar el grupo A, digamos. Me habló sin ponerme presión y gracias a Dios las cosas salieron bien y se me dio.



-A ese torneo viajaste con tu compinche Matías Sánchez. ¿Qué le pediste como ayuda?



-No hace falta hablar con Mati, porque desde que empecé a jugar al voley, lo hice con él. Los dos nos teníamos mucha confianza.



-El primer recuerdo de los Juegos Olímpicos sigue siendo el mal gusto de la derrota con Brasil?



-Nunca se olvida una derrota de esa manera en cuartos de final contra Brasil. Pero si bien sigo triste, esto es deporte.



DESCANSOS





Luego de la participación olímpica, Bruno estuvo forzosamente inactivo por una dolencia en la espalda que resultó por la fisura en una vértebra hasta el último weekend de la Liga y la definición de la Copa ACLAV junto a Obras.



“No estuve asustado pero sí enojado porque no podía ni saltar”, afirmó el jugador que desde ayer sí disfruta de un receso, junto a sus amigos del vóleibol.



Hasta el próximo miércoles cuando deban presentarse todos los jugadores, Bruno comparte un departamento en Reñaca, junto a sus mejores amigos y también compañeros Matías Sánchez, Ramiro Nielson, Franco Garbo y Nicolás Lazo.



-¿Se olvidan del vóleibol o siguen hablando del tema?



-La idea es desenchufarse de todo con estas minivacaciones. Hay que descargar un poco para prepararse para lo que viene.

-Cuáles son tus aspiraciones luego de esta temporada?



-Me gustaría probar suerte en otro lado, para seguir creciendo. Y para eso es bueno jugar en otras Ligas.



-¿Donde te gustaría?



-Italia, Francia. La verdad es que hay muchos lugares con Ligas muy fuertes.