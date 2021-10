El 12 de septiembre pasado, en Mendoza, falleció uno de los ciclistas sanjuaninos más importantes de los últimos tiempos: Nicolás Naranjo. El pedalero de La Bebida perdió la vida a causa de los múltiples golpes y heridas sufridas un día antes en la rodada que lo tuvo involucrado junto a otros colegas, en un embalaje decisivo por la 9na fecha del Campeonato Mendocino de Pista. A más de un mes de aquella jornada fatal que se llevó la vida de unos de los ciclistas más queridos del pelotón, la familia busca encontrar responsables y las causas que desembocaron en el trágico desenlace para Naranjo. Bajo la representación legal de Fernando Bonomo, la causa judicial se encuentra avanzando: "Se intimó a la Federación Ciclística de Mendoza para que nos acrediten si la competencia estaba autorizada, si tenía la habilitación correspondiente y cumplía con los requisitos exigidos. Además, la información referida al seguro que cada competidor debería tener", subrayó el letrado quien remarcó la demora en los pedidos que llevan realizados: "Hace 35 días que estamos esperando y no tenemos respuesta. La sospecha es que no tienen la información que solicitamos, pero no podemos confirmarlo hasta que se nos responda".

Los plazos técnicos legales marcan que la FCM cuenta con 48 horas para responder a la intimación, brindando los datos que se le solicitan.

En caso de no realizarlo en tiempo y forma, seguramente la familia de Naranjo actuará en consecuencia. Ese es uno de los caminos legales que destacó Bonomo se tomarán, mientras que el otro tiene que ver con la situación que se dio sobre la pista en el embalaje donde Naranjo se llevó la peor parte al impactar con su cabeza contra el piso, que luego de una jornada derivó en su fallecimiento. En ambos planos se espera una ardua tarea por parte de la representación legal de la familia a fin de poder dilucidar responsables y causas del deceso del pedalero más ganador de la década pasada en nuestra provincia.

La rodada que le costó la vida a Nicolás se produjo en la tarde del sábado 11 de septiembre pasado. A sus 31 años, había dado el salto a su nuevo equipo, "Chimbas te quiero", tras haber formado parte por mucho tiempo en la Agrupación Virgen de Fátima. En un embalaje entre diez pedaleros, cuatro de ellos, incluyendo a Naranjo, protagonizaron una fuerte rodada. Sobre la línea de mete se cayeron a la pista Juan Gutiérrez, Kevin Castro, Santiago Sánchez y Nicolás, quien se llevó la peor parte y fue trasladado en principio al Hospital Lagomaggiore, pero después lo llevaron al Hospital Central, donde perdió la vida.

Argentino: dos oros, en el debut

La primera jornada del 111º Campeonato Argentino de Pista dejó un saldo más que positivo para San Juan, que cosechó dos medallas de oro y una de bronce en el velódromo "Ernesto Contreras", de Mendoza.

El cuarteto conformado por los hermanos Rubén y Duilio Ramos, Santiago Sánchez y Laureano Rosas se subió a lo más alto del podio en la persecución por equipos.

La otra presea dorada llegó de la mano de Maribel Aguirre, quien brilló en el scratch femenino y fue seguida por Dolores Rodríguez Rey (F C Sud) Antonella Leonardi (Metropolitana).

Por último, la medalla de bronce fue obtenida por Duilio Ramos en el scratch masculino. El oro, Franco Buchanán (Metropolitana).

Hoy continuará la actividad a partir de las 9 horas. Mañana seguirá la acción y el domingo se le pondrá punto final a las 17 horas.