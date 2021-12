El plantel de Boca comenzó las vacaciones pero el Xeneize todavía debe resolver antes de fin de año nada menos que la continuidad de Sebastián Battaglia como entrenador.

El actual entrenador, que como futbolista ostenta el récord de más títulos en la historia de Boca, seguirá la temporada que viene como técnico, pero todavía se debe con el Consejo de Fútbol una última charla para terminar de sellar el nuevo vínculo, que sería por un año más.

Battaglia y el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme, quien además se desempeña como vicepresidente de Boca, se reunirán esta misma jornada.

Además de terminar de sellar la continuidad del entrenador, ambas partes comenzarán a proyectar el 2022 de Boca y el armado del nuevo plantel, que volverá a tener la Copa Libertadores de América como principal objetivo.

Los números hasta el momento de Battaglia son más bien positivos: dirigió 23 partidos (22 oficiales y 1 amistoso ante Barcelona), obtuvo 12 victorias, 7 empates (tres triunfos en los penales, uno ante River) y 4 derrotas (una contra el equipo de Gallardo). Marcó 35 goles y le convirtieron 15. Sumó un título como la Copa Argentina, consiguiendo de esta manera el boleto a la fase de grupos de la próxima Libertadores.

El xeneize tiene varios jugadores suspendidos para la primera fase de la Libertadores.

Boca se consagró campeón del Trofeo de Campeones de Reserva al golear a Sarmiento en un partido que se jugó en la cancha de Argentinos Juniors, en la que estuvieron tanto Juan Román Riquelme como Sebastián Battaglia.

Más allá de que los dos estuvieron presentes, en ningún momento las cámaras los mostraron juntos en el estadio Diego Maradona. De cara a los partidos de pretemporada, el xeneize aún no tiene confirmado que participará de un hexagonal en San Juan junto a San Lorenzo, Colo Colo, Universidad de Chile, entre otros. Incluso, el viernes pasado cuando fue anunciado el certamen en nuestra provincia, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, no se animó a confirmarlo al club de la Ribera como invitado. Igualmente, se habla que sus tres compromisos los disputaría el 17, 20 y 23 de enero: igualmente aún no está definido cómo se resolverá el certamen y habrá otros partidos. Los jugadores regresarán al trabajo entre el 3 y el 5 del próximo mes para realizar la pretemporada en el predio que el club tiene en Ezeiza. El alojamiento será en un hotel de la zona y hasta el momento no se decidió, que en caso de venir a San Juan, si permanecerán en la provincia o si viajarán solo para los encuentros.

El primer vuelo a San Juan ya está apuntado para el 16 enero (un día antes del primer partido) y se analiza la posibilidad de quedarse allí hasta el 24 o regresar luego de cada compromiso. Se esperan novedades en los próximos días.

Ovación a Salvio

Eduardo Salvio finalizó un 2021 agridulce con Boca porque una de las figuras del plantel Xeneize había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en febrero y, ocho meses después, pudo regresar para terminar como campeón de la Copa Argentina. Ahora, de vacaciones, le dio suerte al Benfica porque volvió al Estadio da Luz y su exequipo goleó 7-1. El delantero que jugó siete temporadas en la institución lusa fue recibido por la mascota oficial del club, quien lo ingresó al reducto para recibir el cariño de los fanáticos, con quienes se dejó sacar diferentes fotografías para inmortalizar el momento de esos hinchas con un jugador que dejó su huella en la institución luego de disputar 266 partidos con 62 goles y 56 asistencias.