La segunda edición de la Copa Liga Profesional (que por ahora no se llamará más Copa Maradona) se sorteó este miércoles en el Hotel Hilton y presenta varias particularidades y diferencias con respecto a la anterior. Habrá distinto formato de juego, de calendario y, además, volverán los clásicos. De yapa, la fase final se jugará con eliminatorias en campo neutral. A continuación, el detalle del torneo.

La fecha de los clásicos y las localías

Fecha 4 (7/3)

San Lorenzo vs. Huracán



Fecha 5 (14/3)

Boca vs River



Fecha 6 (21/3)

Banfield vs Lanús



Fecha 9 (11/4)

Racing vs Independiente



Fecha 10 (18/4)

Estudiantes vs Gimnasia



Fecha 12 (2/5)

Central vs Newells



Fecha 13 (9/5)

Cólon vs. Unión

El primer interzonal, postergado

El encuentro de la primera fecha que debían disputar Sarmiento y Platense se postergará debido a que los dos equipos son recién ascendidos.

El Superclásico, en la fecha 5

Después del sorteo que se llevó adelante este miércoles, quedó establecido que el Superclásico entre River y Boca será en la quinta jornada.

La zona B del campeonato

Boca, Independiente, Huracán, Vélez, Lanús, Gimnasia de La Plata, Unión, Newell´s, Patronato, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba y Sarmiento.

La zona A del campeonato

Este grupo estará integrado por River Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes, Colón, Rosario Central, Aldosivi, Arsenal, Central Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

Cómo se jugará la Copa LPF y las fechas de inicio y final

26 equipos jugarán la Copa de la Liga: los 24 de la Copa Maradona más los ascendidos Sarmiento y Platense. Estarán divididos en dos zonas de 13 durante la primera ronda. Se jugarán 12 fechas desde el 12 de febrero y se sumarán los clásicos interzonales. Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, que será el 30 de mayo.

Vuelven los clásicos: cómo son los emparejamientos interzonales

Los clásicos rivales no compartirán grupo, pero sí se enfrentarán en un “interzonal”, que será el “partido 13” de cada uno de los equipos. Los emparejamientos son Boca - River, Independiente - Racing, San Lorenzo - Huracán, Rosario Central - Newell's, Estudiantes - Gimnasia, Unión - Colón, Lanús - Banfield, Vélez - Argentinos, Defensa y Justicia - Arsenal, Atlético Tucumán - Talleres, Patronato - Central Córdoba (SdE), Godoy Cruz - Aldosivi y Sarmiento - Platense.

Promedios, clasificación a las copas internacionales y descenso

Los puntos obtenidos en la ronda de la Copa de la Liga contarán para los promedios, algo que no ocurrió así en el torneo pasado. Al igual que en la Copa Maradona, no habrá descensos al final de la competencia. Por otra parte, el campeón se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022.

Por qué se cambió el nombre de la Copa Maradona

Los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol decidieron cambiar el nombre del torneo para su segunda edición. Ya no será más “Copa Diego Armando Maradona”. La decisión se tomó para evitar quedar en medio del litigio entre Matías Morla, dueño de la marca Maradona, y la familia de Diego, más allá de que la relación es buena con ambas partes. Así es que volverá a llamarse “Copa Liga Profesional de Fútbol”.