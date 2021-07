Los primeros dos choques de Cuartos de final de la Eurocopa dejó armada una semifinal de lujo: Italia-España, un choque que se dará el próximo martes a las 16 horas en el mítico Wembley, Inglaterra. La Azzurra se impuso 2-1 a la poderosa Bélgica, que venía de eliminar al último campeón del certamen, Portugal. De esta forma, la selección que conduce Roberto Mancini alcanzó los 32 partidos sin conocer la derrota. Mientras que por su lado España, dirigida por Luis Enrique, superó por penales a Suiza tras igualar durante los 120" reglamentarios en un tanto. Ahora estos dos colosos se medirán buscando meterse en el cruce por la corona.

En el Allianz Arena de Munich, Alemania, Italia derrotó 2-1 a Bélgica. Nicoló Barella y Lorenzo Insigne marcaron los tantos de la Azzurra, mientras que Romelu Lukaku descontó para los Diablos Rojos.

El héroe de Italia, Insigne, quien anotó un golazo con un remate de derecha desde afuera del área, expresó que "sí, es el mejor momento de mi carrera, doy las gracias al técnico (Roberto Mancini), que me dio confianza, y a mis compañeros que me permiten jugar a estos niveles. Estoy feliz por el equipo, somos un gran grupo, es mérito del míster. Debemos seguir así, todavía no hemos hecho nada, nos queda mucho por hacer".

Del lado de los derrotados, su técnico, Roberto Martínez, subrayó que "la diferencia ha estado en las dos áreas. Hay que darles crédito por lo que han hecho. Con el 2-0 nos podían haber echado del partido pero los jugadores lo han rechazado".

El domingo 11 de julio se disputará la final de la Eurocopa en Wembley, a las 16 horas.

En el primer turno de la jornada, España superó a Suiza por 3-1 en penales tras igualar 1-1 en 120 minutos de juego en San Petersburgo, Rusia. El delantero de Real Sociedad Mikel Oyarzabal marcó el penal clave en la serie de cinco, que tuvo dos atajadas de Unai Simon y un yerro de Ruben Vargas para darle el pasaje a los españoles.

El encuentro se abrió favorablemente para España a los 8m. del primer tiempo con un tanto en contra de Denis Zakaria, pero el histórico Xherdan Shaqiri -único sobreviviente desde el Mundial disputado en "Sudáfrica 2010"- igualó a los 23m. del complemento.

El equipo español buscará la cuarta Eurocopa de su historia, lo que lo colocaría como el máximo ganador por encima de Alemania.

Otros dos cruces

Inglaterra, convertido en candidato al título tras eliminar a Alemania, enfrentará a Ucrania (16 horas por TNT Sports), un inesperado protagonista en estas instancias, en uno de los dos encuentros a jugarse hoy por los cuartos de final de la Eurocopa.

El otro encuentro del sábado será el que protagonizarán República Checa y Dinamarca desde las 13 en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, con el neerlandés Bjorn Kuipers como árbitro y transmisión de DirecTV Sports. En caso que estos partidos culminen empatados al término de los 90 minutos, se jugarán 30 suplementarios y, de continuar la igualdad, se definirá con remates desde el punto penal. Los ganadores de las eliminatorias serán rivales en las semifinales a jugarse en Londres el miércoles próximo a las 16.

Inglaterra, que por primera vez en la Euro jugará afuera de Wembley, es un sólido candidato a quedarse con el trofeo por primera vez en su historia, luego del gran triunfo conseguido ante Alemania por 2 a 0.