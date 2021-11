El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, confirmó ayer que el capitán del equipo, Lionel Messi, jugará hoy desde el inicio ante Brasil en San Juan, después de ser suplente ante Uruguay en Montevideo en el anterior partido de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Catar 2022.

"El otro día estaba bien a nivel físico pero decidimos al final que lo mejor era que juegue sólo unos minutos para que fuera sintiendo buenas sensaciones. Para hoy está confirmado que va a jugar y esperemos que se encuentre bien", aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que brindó ayer en el predio de Ezeiza.

Dejó en claro que no hay lista para el Mundial, pero que las convocatorias dan una idea.

Messi, de 33 años, retornará a la titularidad en el seleccionado luego de recuperarse de sus dolores en los isquiotibiales y la rodilla izquierda, que le impidieron jugar los dos últimos partidos con París Saint Germain antes de incorporarse al plantel de la "Albiceleste".

Scaloni dejó en suspenso la situación del mediocampista Leandro Paredes, quien está en proceso de recuperación de un desgarro ("entrenó, pero no queremos apurarlo") pero hizo un repaso del resto de los jugadores tocados, Paulo Dybala y Julián Álvarez, cuyo estado no reviste ninguna gravedad. "Paulo venía con un golpe antes de llegar a la Selección, en el entretiempo con Uruguay se le cargó un poco y decidimos sacarlo por precaución. Estamos pendientes de los estudios. Lo de Julián no fue nada, le hicimos exámenes en Montevideo por control. Tenía una molestia en el pubis pero no hay ningún tipo de problemas con él y está para jugar".

Scaloni agradeció al público sanjuanino por la expectativa con el seleccionado campeón de América y aseguró que el superclásico con Brasil "es un partido para que la gente disfrute" ante la chance latente de asegurar la clasificación a Catar 2022.

"Hemos visto las imágenes en San Juan. Que los hinchas tomen los recaudos, se tranquilicen, puedan ir a la cancha y disfrutar -anheló-. Nos llena de orgullo que todos quieran ir a ver a la Selección. Nos gustaría jugar por toda Argentina, no hay dudas, para que todo el mundo pueda ver de cerca a estos chicos".

El DT desechó la idea de que el superclásico sudamericano sea "especial" por tradición y rivalidad: "Nosotros tenemos que jugar siempre de la misma manera, más allá del rival. Hay que quitar esa idea de que con un rival se juega de una manera u otra. Después la magnitud del triunfo no es la misma, lógicamente. Pero nuestra manera de entender el fútbol es siempre la misma, ese es un mensaje que hay que dar más allá del rival".

Tite: "El partido es grande en cualquier lugar"

El técnico de Brasil, Tite, destacó la importancia de los dos seleccionados: "Esos aspectos de lugar y logística para mí son secundarios por la grandeza del partido. Nosotros nos tenemos que adaptar porque el fútbol está ahí dentro. La exigencia es hacer un buen partido, independientemente de que se juegue en San Juan, Buenos Aires o en otro lugar..".

"Es ya un partido de Copa del Mundo", aseguró Tite, y subrayó la importancia de ambas selecciones en el fútbol mundial y el hecho de que toda edición del gran clásico sudamericano es "diferente" y "especial".

"Un Brasil-Argentina siempre es grande, por la calidad técnica individual de los jugadores de los dos equipos. Es un partido de Mundial y tiene una historia de grandes enfrentamientos", sentenció el técnico que esquivó preguntas referentes a la rivalidad.