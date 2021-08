El hockey sobre patines, que acá en San Juan ya largó con la actividad post-pandemia, tiene desde hoy una cita de lujo y con páginas históricas: El Campeonato Argentino Senior de Clubes en la provincia de Mendoza.

Y en el torneo de chapa nacional estarán seis equipos sanjuaninos que durante toda la semana se medirán con sus pares de Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos para tratar de conquistar la corona argentina, esa que se jugó por última vez en el 2019, siendo Valenciano el último y actual campeón.

El torneo estará abriendo el almanaque de actividad nacional luego del prolongado parate por el Covid-19 que aún sigue preocupando a los habitantes de la Argentina y del mundo.

Bancaria, Concepción, Médano de Oro, Lomas de Rivadavia, Olimpia y Valenciano son los equipos sanjuaninos que estarán presentes desde hoy en el Argentino. Además jugarán cinco mendocinos, cuatro porteños y un entrerriano.

Lógicamente será un torneo especial por esto de la pandemia, aunque en Mendoza existen mayores libertades en cuanto a los protocolos en rigor.

Pese a esas libertades los organizadores harán cumplir el status sanitario correspondiente.

Hoy se cumplirá la primera fecha de la ronda clasificatoria íntegramente. Mañana y el miércoles continuará esa etapa. El jueves se jugarán los cuartos de final, el viernes las semifinales y el sábado la final.

El club Murialdo de Mendoza, organizador del certamen, dispuso cuatro zonas de cuatro equipos cada una para conformar la ronda inicial.

Zona A: Concepción (San Juan), Banco Mendoza (Mendoza), Ciudad (Buenos Aires) y Lomas de Rivadavia (San Juan).

Zona B

: Bancaria (San Juan), Murialdo (Mendoza), GEBA (Buenos Aires) y San Martín (Mendoza).

Zona C: Médano de Oro (San Juan), Palmira (Mendoza), River Plate (Buenos Aires) y Recreativo (Entre Ríos).

Zona D: Valenciano (San Juan), Casa de Italia (Mendoza), Huracán (Buenos Aires) y Olimpia (San Juan).

La jornada inaugural de hoy tendrá la siguiente programación: River vs. Recreativo (10 hs), GEBA vs. Bancaria (11.40), Valenciano vs. Olimpia (13.20), Concepción vs. Lomas de Rivadavia (15), Médano de Oro vs. Palmira (16.40), Banco Mendoza vs. Ciudad de Bs.As. (18.20), Murialdo vs. San Martín (20), acto inaugural (21.40) y Casa de Italia vs. Huracán (22).

"2M al Mundo", la señal elegida

Es el streaming oficial del Campeonato Argentino. Todo bajo la aprobación de la Confederación Argentina de Patín y del Comité Nacional de hockey sobre patines. La señal, que llega por Youtube, está abierta para los amantes del hockey sobre patines que no podrán estar presentes en Mendoza. El canal "2M al Mundo" transmitirá en directo los distintos partidos del torneo. Una cobertura fantástica y acorde a los tiempos que corren. Bajo la batuta de padre e hijo, el canal ya cuenta con muchos seguidores. Juan Carlos y Enzo Muñoz (foto) son los responsables de este canal que ya tiene experiencia en este tipo de torneos. Precisamente los Muñoz aclararon que "es de vital importancia que se suscriban al canal "2M al Mundo" en Youtube para activar las notificaciones que llegarán al celular en el inicio de cada partido".