Con la organización del Club Juan B. Del Bono y bajo los mismos protocolos sanitarios que se emplearon hace diez días, en ocasión de disputarse el Circuito Apertura, se realizará el domingo la segunda fecha de la temporada de ciclismo en ruta 2020-2021, que se denominará: "Homenaje a la clásica Doble Calingasta" y tendrá lugar en el Autódromo San Juan-Villicum.

El escenario es el mismo. Los requisitos para los actores, principales y secundarios de la obra, no variarán. Todos pasarán por los testeos y quien no obtenga el resultado exigido ("no reactivo") con respecto al coronavirus, no podrá ingresar a la "burbuja" que se implementará.

La situación no varía, sin público, con número mínimo de auxiliares y distancias sociales a respetar, como también otras normas que tienen que ver con la buena convivencia en tiempos de pandemia.

Las inscripciones se recibirán mañana, hasta las 20, en la sede de la Federación.

La carrera tendrá 24 vueltas, para completar 102,384 kms y será televisada por la señal del gobierno, que pueden tomar los canales de aire.