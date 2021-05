A los 29 años y con siete corriendo en Europa, Eduardo Sepúlveda será el jefe de filas del equipo italiano (Procontinental) Androni Giocattoli-Sidermec en la 104 edición del Giro de Italia, que comenzará el sábado en Turín y culminará el 30, del corriente mes, en Milán. Antes de trasladarse de España, donde está radicado, a Italia, el ciclista chubutense conversó en exclusividad con DIARIO DE CUYO.

-¿El cambio de equipo modificó mucho tu vida?

-No, porque si bien el equipo tiene su sede en Torino, sigo viviendo en Andorra, al norte de España. Entreno acá porque hay montaña y una buena cantidad de ciclistas con quienes compartir los entrenamientos.

-¿Cómo llegas a este Giro?

-Con mucha ilusión. Veces anteriores tuve que correrlo pensando en apoyar a un compañero que era líder y ahora en Androni, que tiene un equipo muy joven, me han dado la libertad para intentar alguna fuga, pelear las etapas de montaña e intentar clasificar lo más arriba posible.

Sepúlveda junto a Maximiliano Richeze (UAE Emirates) serán los dos argentinos en el Giro.

-¿De qué manera convives con el Covid?

-Me cuido mucho, de casa salgo solo a entrenar y, también, para realizar algunas compras. Sé que de contagiarme se caen todos los proyectos. Estoy tranquilo, me cuido y en las carreras también nos cuidan mucho.

-Bernal y Yates se ven como candidatos. ¿Qué piensas?

-Creo que este año el Giro será bastante abierto. Si bien es cierto que Egan Bernal (INEOS) y Simon Yates (Team Bike Exchange) son los considerados favoritos, pienso que Remco Evenepoel y Joao Almeida (Deceuninck), Vlasov (Astana), los españoles Landa y Bilbao (Bahrain Victorius) y el irlandés Dan Martin (Israel Up Nation), también estarán en la pelea de la general.

-¿Cómo imaginas la carrera?

-Será dura, al principio quizás no haya muchas diferencias, pero en la última semana donde hay mucha montaña habrá que ir a la guerra todos los días.

-¿Ya definieron la estrategia en el equipo?

-Si bien hemos conversado sobre el Giro, recién esta noche (por ayer) cuando entremos a la concentración los ocho corredores y los directores del equipo iremos planificando las tácticas. Hay corredores para correr en el llano, en la media montaña y en la alta montaña. La general para nosotros posiblemente sea complicada por lo que trataremos de destacar en el día a día buscando etapas. Lo mío pasará por buscar las etapas de montaña.

-¿Tienes pensado un futuro en Europa o Argentina?

-Estoy en un grado de madurez tal como para afrontar, al menos un par de años más en este nivel. No sabría decirte qué haré. Mi mujer es argentina y no nos hemos planteado qué haremos. Uno va encontrando motivaciones cada año, si bien es cierto que dejé un equipo World Tour como el Movistar, llegué al Androni que me permite correr de otra manera y recuperar ese gustito de competir por algo más.

Los JJOO, una espina

Con respecto a los Juegos Olímpicos que se disputarán en Tokio dentro de unos meses, el argentino expresó: "Me da mucha ilusión correr los Juegos. El circuito tiene mucha montaña y es especial para escaladores. Me gustaría mucho correrlo, por eso, pero además porque tengo la espina clavada de los Juegos de Río, a los que llegué muy cansado por el Tour de Francia. En esta ocasión pienso que podré llegar a la fecha de los Juegos en mejores condiciones físicas para disputarlos como a mí me gusta", expresó.