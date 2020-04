El tenista español Rafael Nadal, actual número 2 del mundo, encontró en Instagram una manera de sobrellevar la monotonía de la cuarentena. Su cuenta de Instagram es muy activa porque interactúa con sus seguidores, les contesta preguntas y se interesa por cómo están pasando este difícil momento.

"Rafa" les regaló ayer una charla con quien es, posiblemente, su mayor adversario deportivo, pero también un amigo, el suizo Roger Federer.

El lo que en Instagram se conoce como "IG Live" una transmisión en vivo y en una serie de charlas que ha prometido tuvo como primer invitado al helvético.

La charla fue amena y tocó temas que fueron de la manera en que entrenan confinados hasta algunas bromas.

Federer comentó que "algo hace" pero que no es lo mismo y, consultado sobre la recuperación de su rodilla, explicó que es lo que más le interesa. "Al final del día solo me preocupa si la rodilla me dejó o no entrenar. Cuando la recupere (no quiero una tercera operación) me preocuparé en el ritmo y otros temas", confió quien actualmente es el número 4 en el ranking de la ATP.

Nadal reconoció que hace mucho no toca una raqueta. "Desde Indian Wells. Espero recordar algo cuando volvamos a jugar", contó entre risas el Matador.

Luego Federer le hizo saber que lo que más le molestaba era la posición de zurdo del español. "¿Si eres derecho porque juegas con la zurda?", le preguntó.

"Escribo con la derecha, hago todo con la derecha, pero jugar al tenis y al fútbol es algo que no puedo hacer con la diestra y lo hago con la zurda (risas)"", contó el Matador. "Entonces no me puedo enojar porque es algo natural y que ha sido así toda tu vida", remató Roger.