Ya el mundo dirigencial de Boca se había encargado de difundir que la propuesta formal del nuevo contrato para Carlos Tevez la tenía el jugador en su poder. Hasta se filtraron algunos aspectos clave: que la extensión del vínculo sea por un año (con chance de estirarlo seis meses más) y que su salario iba a rondar por ese plazo el 1,5 millón de dólares, dejando atrás las cifras inmensas que tuvo en el Xeneize desde que regresó, aunque por lejos siendo el mejor jugador pago del país.

Se esperaba su respuesta y finalmente la máxima figura en la consagración de Boca en la Superliga pasada dio su decisión: Sí, pero... "Voy a seguir en Boca, obvio. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Con la pandemia no se sabe qué pasará con la Copa pero quiero jugarla. Acepté la propuesta sin ningún problema, hicimos algunos cambios y Adrián (Ruocco, su representante) envió la contraoferta" y agregó sobre un aspecto que no trabaría la negociación pero es un cambio profundo "será un contrato por 6 meses y después nos sentaremos y veremos si se estira por la Copa. Veremos qué es lo más sano y correcto posible" y agregó respecto a un punto fundamental "la AFA implementó firmar por 6 meses o un año y medio. Uno no sabe cómo va a volver y cómo va a volver el fútbol. Es una incertidumbre para mí y para Boca también. Lo más claro y lógico es que no lo atemos a un año. En la primera oferta dije que por un año y medio, pero intentemos 6 meses".

Respecto al destino del dinero que cobre, Tevez, apodado muchas veces como "El jugador del pueblo" por su origen humilde y el carisma que despierta en los hinchas, el capitán de Boca sostuvo que "dejaremos estipulado en el contrato dónde va a ir, no quiero ver nada de plata. Que directamente vaya a una entidad benéfica. Me parece abusivo hablar de plata, sea el mejor pago, el peor o el del medio. Hay pobreza en Argentina, salir a hablar de 10 pesos, 100 o un millón... No tenemos que ser abusivos y más nosotros que sabemos, que vemos la realidad de costado o de reojo. La gente nos escucha y ve, y no me parece justo".

En ese sentido, Tevez se explayó sobre lo que charló con su pareja Vanesa, su hermano y también el representante: "Convivimos con gente de la villa, tengo amigos que hacen ollas populares y vemos otra realidad. Me parece justo y lo más sano para todos. Y que la gente de Boca se sienta identificada, porque pagan la entrada y el abono. Todos juntos vamos a hacer un bien para combatir esta pandemia".

Como es lógico, a los 36 años Carlitos quiere el mejor cierre de su inmensa trayectoria profesional y para ello dio el primer paso en asegurarse continuar en Boca. Ahora la pelota está del lado dirigencial.

Sin confrontar

Tevez no quiso polemizar con Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, ambos dirigentes del Fútbol de Boca quienes sostuvieron que cuando ellos llegaron a la conducción en diciembre pasado "Carlos era un ex-jugador". Sobre estos polémicos dichos, el Apache destacó que "No veo ni escucho nada, pero obvio que me llegó. A uno le cuentan cómo fue y le molesta, uno se lo tiene que decir puertas adentro. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato, no la podemos hacer pública". Al ser consultado por su antigua amistad con Cascini: "Tenemos que estar todos juntos para ganar la Libertadores. Después, si nos tenemos que decir las cosas en la cara, nos las diremos. Le diré "Raúl, bol..., no digas esas cosas a la prensa. Le daré un beso o un abrazo y él me agarrará de la oreja como siempre".