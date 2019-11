A diferencia de lo que pasó el año pasado en Copa Davis en el estadio Aldo Cantoni, el equipo argentino de tenis logró una contundente victoria por 3-0 sobre Chile en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Davis, que se disputa en Madrid y con nuevo formato. El correntino Leonardo Mayer y el tandilense Máximo González se impusieron en el dobles por 6-3 y 7-5 sobre los chilenos Nicolás Jarry y Hans Podlipnik Castillo para darle el último punto a la Argentina, que ya había liquidado la serie con los dos triunfos en individuales.

De esta forma, el equipo que capitanea Gastón Gaudio cerró una primera jornada perfecta, con tres victorias ante Chile y sin ceder un set. Ahora el rival será Alemania.

"Me está sorprendiendo para bien, pero creo que esta Copa Davis se merece un par más de días"

GASTÓN GAUDIO Capitán Argentina

En el primer encuentro del día, el bahiense Guido Pella (25) superó a Jarry por 6-4 y 6-3 en una hora y cuarto de juego. El segundo punto lo consiguió el mejor singlista argentino del momento, Diego Schwartzman (14), frente al chileno Cristian Garín (33) por 6-2 y 6-2, también en 75 minutos.

Argentina, líder del Grupo C de esta Copa Davis con nuevo formato, jugará hoy nuevamente desde las 7 ante Alemania, que presenta un equipo conformado por Jan-Lennard Struff (35), Philipp Kohlschreiber (79), Dominik Koepfer (94) y los doblistas Kevin Krawietz (9º en el escalafón de parejas) y Andreas Mies (11), quienes fueron campeones de Roland Garros.

"Estuve prendido todo el partido, nunca me aparté de mi plan. Me ayudó mucho Gaudio desde el banco y la gente también, ya que no paró de alentarme en todo el partido", comentó Pella. "Saqué bien, mi derecha funcionó a la perfección y casi que no cometí errores, creo que jugué un partido perfecto, el mejor en Copa Davis", comentó Schwartzman. Las finales de la Copa Davis en su nuevo formato las juegan 18 equipos divididos en grupos de tres, en Madrid y hasta el domingo.



¿Cómo sigue el certamen?

Si hoy Argentina le gana a Alemania entonces se asegurará el primer lugar del grupo y la clasificación a cuartos de final. Ahora bien, en caso de derrota aún tendrá chances, para lo cual se considerará la cantidad de triunfos y derrotas en cada serie. Es por eso que cada partido cuenta.



Roger, el más grande, en una exhibición

El suizo Roger Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos y aún vigente en el podio del ranking, a sus 38 años, enfrentará hoy al alemán Alexander Zverev en una exhibición en Buenos Aires que forma parte de una serie de cinco desafíos en Latinoamérica. Federer, nacido en Basilea y con una colección de 20 títulos de Grand Slam (es el más ganador de la historia), protagonizará un "duelo" generacional con Zverev, de 22 años, hoy a partir de las 18. En realidad iba a jugar con Del Potro, pero el argentino aún no termina de recuperarse de su lesión.