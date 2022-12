En Desamparados parece que ya pasó lo peor. El descenso desde el Federal "A" al Regional Amateur pareciera ser un golpe ya asimilado en Puyuta y ahora todo apunta a regularizarse en el área institucional con un llamado a Asamblea que ya es inminente. En ese sentido, su actual presidente Juan Valiente ya manifestó que no continuará y hay un solo candidato firme a tomar ese cargo: Augusto Pérez Olivera. En Puyuta conocido como "Tato", el candidato por la lista "Los Leales" le contó a DIARIO DE CUYO su proyecto y lo que pretende con el club de sus amores.

"Los Leales", no es una Comisión Directiva, es un proyecto para el antes y el después de Sportivo Desamparados. Es un riquísimo grupo de gente que ama y muere por Desamparados y que buscará un resurgir de la institución", abre la charla Pérez Olivera. El martes fue un día clave en Desamparados. Ese día unos cincuenta socios que acompañan esta lista se autoconvocaron en el club para reunirse con Juan Valiente, el actual presidente, y terminar con el hermetismo con el que se había manejado el club en cuanto a fecha de Asamblea y sobre todo conocer cuántos socios activos tiene Sportivo en la actualidad.

La reunión entre Valiente y "Los Leales", si bien tuvo algunos cruces tensos entre los socios y Valiente, finalmente transcurrió en buenos términos. Valiente dijo que el llamado a Asamblea se realizará para el martes 27 o miércoles 28 de diciembre. Además, el actual mandamás manidestó que "no se presentará como candidato a presidente" y tampoco nadie de la actual comisión, de manera que la lista de Pérez Olivera es la única para tomar el mando del club.

Valiente se comprometió también a cerrar el padrón de socios al 30 de noviembre, de manera que ningún hincha pueda asociarse hasta que se realice el acto eleccionario, a la vez que presentará un padrón depurado de los socios que actualmente están en condiciones de votar. "Tuvimos una reunión amena con el presidente. Exigimos tener acceso al padrón de socios depurado y se comprometió en eso, asi terminamos con la preocupación que tenían socios históricos del club qe temían porque vengan hinchas a asociarse un día antes de las elecciones y accedieran a votar. Es una locura", expresó Pérez Olivera.

"Es el desafío más importante de mi vida y es el más grande de todos por eso me encomiendo a Dios. He ido a la tumba de mi abuelo a pedirle que me ayude porque solo no voy a poder. Voy a necesitar mucho de los que están en la tierra y de los que están en el cielo" / Augusto Pérez Olivera

Sobre el grupo que lo acompaña, "Tato" manifestó: "Es un grupo bien organizado, con gente que goza de autoridad moral y con experiencia en el club de gestiones aprobadas. La idea es armar una estructura de mando con subcomisiones y subsecretarías en cada area, no queremos que nada se maneje de manera unipersonal. Hay gente que quiere hacer el bien y no lucrar", expresó el único candidato a presidir el club del barrio Patricias Sanjuaninas.

Sobre los errores de la actual gestión, el candidato a presidente no quiso referirse, solo manifestó: "De la forma que se ha manejado el club, es sumamente deficitario por eso no creo que esta Comisión actual haya robado, como se los acusa", expresó y agregó: "Hay que ser sinceros, no hay que hacer descalabro de traer muchos jugadores de afuera con gastos que superaron el millón de pesos en alquileres, cuando quedó demostrado que los futbolistas sanjuaninos tienen capacidad de sobra para jugar un Federal", expresó. "Con tantos ex jugadores y gente que sabe de fútbol en Sportivo que no hayan podido armar una subcomisión de fútbol y que le hayan delegado todo el armado a un solo representante que traiga todo un paquete, desembocó en esto", se lamentó.

SUS PROYECTOS

*Predio:

El candidato a presidente dijo que uno de los objetivos es conseguir un predio para que las Inferiores puedan tener su espacio: "Nuestra meta es poder conseguir un pedazo de tierra donde podamos hacer seis o siete canchas, si de una canchita de la Escuelita sacamos un Hernán Zuliani, de un predio de seis canchas tenemos que sacar ocho Hernán Zuliani por año, porque los tenemos sino que no los podemos contener", expresó. Sobre eso, Pérez Olivera manifestó que ya existe un diálogo con el gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica: "Les preocupa la situación de Desamparados, que hayamos perdido la plaza. Están muy comprometidos en seguir ayudando a esta institución", manifestó. Hizo referencia también a los 190 mil pesos mensuales que el club le paga a Pehuen, el complejo que hoy alberga la actividad de Inferiores. "Son tres canchitas y solamente una tiene las medidas reglamentarias. Se torna muy difícil formar jugadores en esas condiciones", contó.

*Armado del plantel

Si bien existe la chance de que Desamparados sea invitado a jugar el Federal "A", por lo pronto deberá afrontar al Regional Amateur que comenzará en octubre del año próximo. De cara a eso, el candidato a presidente dijo que armarán una Subcomisión de fútbol que se encargarán de armar el plantel y no el técnico: "La premisa será empezar por lo que tenemos en el club, reforzar con lo mejor de San Juan y recién arrancar la pretemporada. El técnico no será quien arme el plantel, sino quien arme el equipo", expresó. Conociendo la forma en la que se armaron los planteles de Desamparados estos últimos años, Pérez Olivera no quiere caer en ese error: "No es necesario traer 18 jugadores de afuera para que Desamparados sea competitivo, no creo que se necesite eso para jugar un Federal A y mucho menos para jugar un Regional Amateur. Se puede invertir en jugadores de acá y juntas ese dinero para traer cuatro o cinco refuerzos de categoría, uno por línea", expresó.

*Campaña de socios

El mal de siempre de Desamparados es la escasa masa societaria y eso entrará en los objetivos principales de la nueva comisión. "Vamos hacer una gran convocatoria de socios, el que es socio de Desamparados es solamente por amor al club porque jamás tuvimos un beneficio, nunca el club nos brindó ni un parrillero ni una pileta. Hoy el club necesita del hincha y hacerse socio es la mejor opción en los momentos más difíciles", manifestó y se puso como cifra llegar a los 1.000 socios.

*Campaña de sponsors y publicidades

Teniendo en cuenta la situación económica que vive el país, la futura CD se puso como otra meta buscar sponsors, algo que en los últimos años se perdió: "Recorres la avenida del Libertador o la Benavídez de punta a punta y de 10 negocios que encontras, ocho son hinchas de Desamparados. Esa gente no tiene problema en poner un cartelito por 10 mil pesos. En vez de buscar una publicidad de 200 mil pesos tenemos que buscar 10 publicidades de 20 mil o 20 de 10 mil. La idea es llenar el club de publicidades. Todo aporte es válido", expresó.

"Si estamos acá no es porque tenemos algo personal en contra de la gente que hoy maneja al club, estamos acá porque tenemos muchísimo amor por Desamparados y eso nos supera"

ADN VÍBORA

Augusto Pérez Olivera. Socio N° 376, 42 años. "Tato" irá como candidato a presidente, la fórmula será junto a Juan Tello como vicepresente. Hincha caracterizado de la hinchada víbora, Pérez Olivera se refirió a quienes lo tildan como "barrabrava" por su pasado en la popular. "Hay gente que dice el Tato barrabrava. Yo jamás voy a negar que pasé muchos momentos hermosos en la popular de Desamparados. Soy visceral para todo en mi vida y Desamparados es el gran amor de mi vida. Para quienes me tildan de barra me gustaría que me dijeran cuando apreté a algún dirigente para que me diera algo o que algún control de la Liga me diga si me cortó una entrada de la barra. Toda la vida saqué mi entrada, no puedo atentar contra el club que amo y muchos atentan contra la economía del club al que dicen amar", se expresó.

Actual presidente de la Unión Vecinal del barrio Aramburu, Pérez Olivera cuenta con el aval del populoso barrio identificado desde siempre por la afición por Desamparados. "Uno cuando asume la presidencia no debe ser el que sabe de todo, tiene que ser una persona honesta. En los 12 años que llevamos en el barrio, agarramos un baldío y hoy tenemos un polideportivo, no inventé nada solo me fijé en lo que había y miré lo que hacia falta. En Desamparados hay recursos y hay gente que sabe, solo hay que poner un poquito de cada uno", manifestó.