Las reuniones claves de ayer en la Liga Sanjuanina de Fútbol no terminaron de aclarar el panorama respecto a cuándo volverá a jugarse en la provincia. Es que los dirigentes de la Primera y la B local no se pusieron de acuerdo para determinar la fecha del próximo campeonato, ni tampoco la forma en que se disputará. Del lado de las certezas que salieron de ambos cónclaves fue que los entrenamientos en San Juan volverán el próximo 7 de septiembre, algo que ya estaba marcado por parte de la AFA con la autorización correspondiente.

El torneo de Primera local quedó suspendido cuando iba la 15ta fecha por la pandemia del coronavirus.

De esta manera, los directivos sanjuaninos apuntalaron la idea de poder volver a jugar, aunque no se concretó lo que estaba previsto como era determinar ya anoche el sistema de competencia y cuáles equipos iban a participar en ambas categorías. Es que en ese sentido, desde la Secretaría de Deportes habían sido claros con el hecho que el club que no participe dejará de cobrar la segunda cuota de $65.000 que corresponden al PESID (Programa de Emergencia Sanitaria de Instituciones Deportivas). Este subsidio tenía como fin hacer que las instituciones, bastante complicadas con su situación económica ante la falta de ingresos por el parate, aceptaran afrontar el torneo que sería inédito de tres meses para culminar el 2020. La idea era que no hubiera descensos en la Primera y darles como motivación a los clubes de la "B" dos ascensos para de esta manera llevar a 20 equipos el cupo de la temporada 2021 en la elite provincial. Ahora habrá que esperar la próxima reunión en la Liga para delinear lo que anoche no se pudo. Una de las formas de fomentar el retorno a las canchas de los partidos, sabiendo que será sin espectadores, era televisarlo. Esta implementación la planteó la Secretaría de Deportes como forma que las empresas privadas aporten dinero. Además, se les confirmó a los dirigentes de los clubes que tanto los costos de adicionales policiales como el pago de los árbitros de los partidos seguiría corriendo por parte de este organismo. Con Alberto Platero transitando sus últimos meses al frente de la Liga, el fútbol sanjuanino buscará definir en una nueva reunión su camino.

El fútbol chacarero



Luego de confirmar que las prácticas de los clubes locales que pertenecen a la Liga volverán el 7 del próximo mes, la Federación Sanjuanina de Fútbol, que nuclea a la mayoría de los clubes del interior provincial, tendrá su retorno una semana más tarde. La intención es que los primeros en hacerlo sean los cuatro equipos que disputarán las semifinales y la correspondiente final de la actual Copa de Campeones, que se detuvo luego de los cuartos de final por el coronavirus. Está previsto que el certamen se defina con un partido único en ambas instancias y seguramente con el estadio Del Bicentenario como escenografía. Lo que también está claro es que en ningún caso los espectadores podrán asistir debido a la pandemia.

Luego, cada Liga departamental determinará con sus clubes cuándo y cómo volverán a las prácticas. Y si existirá algún torneo antes de cerrar el año 2020, algo que parece poco probable.