La última escena de la película, quizá demasiado extensa, de Javier Mascherno en la Selección debía tener sangre. Al fin y al cabo, esa ceja toda roja era el fiel reflejo de la última batalla para el soldado que dejó el récord en 147 presentaciones con esta camiseta. Fue el cierre anticipado por el volante antes de "Rusia 2018' y que ratificó ayer en Kazan con los ojos llenos de lágrimas: "Se acabó para mí. Ahora, soy el hincha número uno".



El Jefe, el líder, el que le marcó a Sampaoli detalles tácticos y que en la cancha ordenó a sus compañeros, clausuró su etapa en la Selección. Está bien, es lógico. Es "la ley de la vida' pues a sus 34 años, con cuatro mundiales encima y sin ningún título en la Mayor, debe dar un paso al costado. Por rendimiento y apelando a su sabiduría, lo mejor es irse ahora. Mascherano vivió 19 años en la Selección y deja un legado que va más allá del subcampeonato ecuménico hace cuatro años. Un legado, para bien y para mal. En lo positivo está su actitud indiscutible de ponerse al frente siempre, jamás esconderse, ni en la cancha y tampoco ante los micrófonos, algo que Messi sí hizo ayer al retirarse en silencio del estadio. No tuvo la cinta siempre, pero fue el capitán cada vez que integró el plantel. Lionel se "apegó' a él, más que a la inversa. En el lado negativo estará, como en todo líder, el no saber delegar, el siempre querer hacer lo que uno piensa y no "escuchar' sugerencias, u otra visión. Ahí, existe un atenuante, a nadie le dio la "nafta' para decirle que "no'. Eso se paga y ahí está parte de la explicación de por qué la generación que él comandó se "adueñó' de la Selección.

De los cuatro mundiales, Mascherano tuvo su peor rendimiento en Rusia. Era predecible. Por algo se fue de Barcelona y jugó en el fútbol chino este semestre: sólo a Mascherano se lo puede convocar a un Mundial estando en ese país de quinto nivel con su Liga. De hecho, en otra contradicción de Sampaoli, el DT lo veía afuera de la lista definitiva y lo metió porque lo "convenció'.

Mascherano no es el único que se irá. Todavía con la eliminación fresca, su ladero en "Brasil 2014', Lucas Biglia, de 32 abriles, también dijo adiós: +Lo mejor es dar paso a las nuevas generaciones+, reveló.



Se esperan más "salidas' en el futuro inmediato, previo al próximo gran compromiso de la Selección como es la Copa América del 2019 en Brasil. En ese sentido, los nombres de Gonzalo Higuaín, Angel Di María y Ever Banega (todos de 30 años), suenan "lógicas' sus despedidas. El caso de Sergio Romero es particular luego de quedarse sin Mundial por lesión. Con 31 años, Chiquito puede tener otra nueva oportunidad, más aún al ver que nadie ocupó el arco en el Mundial con la prestancia que él lo hizo. El que anunció que estará "disponible' siempre es el Kun Agüero.



¿Y Messi? Su ida silenciosa del estadio habrá tenido que ver con una decisión que aún no tomó. Prefirió no hablar en caliente como hizo post derrota en la final de la Copa América del 2016 en Estados Unidos anunciando su renuncia. Luego de un año debió retrotraerse en sus dichos, algo que a ningún mortal le puede agradar.



Ahora: ¿Servirá que Messi quiera seguir? Quedó claro que no es la (única) solución para ser campeón. En su cuarto Mundial mostró su peor versión. En "Qatar 2022' cumplirá 35 años. Tendrá ganas de volver a empezar, ya sin la mayoría de los integrantes de su entorno en la última década. Si se va o se queda, lo que está claro, es que la Selección, como siempre dijo el propio Maradona, está por encima de todos. Incluyendo a estos dos monstruos...