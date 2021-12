Después de responder con una tímida sonrisa los saludos de los vecinos, quienes disfrutaron su victoria, Ricardo Escuela comentó que no podría quedarse, al menos, unos días en su tierra. "Estamos con la idea fija de la Vuelta en la cabeza y no podemos dejar de entrenar un día", contó el feliz triunfador de la Vuelta a Calingasta.



El barrealino, uno de los clasicómanos más destacados del ciclismo provincial, no ganaba en su tierra desde 2012, cuando sumó a su rosario de clásicas a la Doble Calingasta, por lo que, explicó, tiene un sabor especial. "Siempre es lindo ganar y más cuando uno lo hace entre su gente".



Con respecto al desarrollo de la última etapa, primero agradeció a su equipo, y luego contó que se sentía seguro, pero no confiado. "La carrera fue dura. El trazado irregular y el viento complican a cualquiera y no permiten errores. Sin embargo el equipo funcionó muy bien, salimos a cortar todos los ataques, y por eso aunque nos hicieron trabajar bastante, como todos respondíamos rápido, sabía que había que estar listo para embalar. Lo hicimos con Nicolás (Tivani) y logramos el 1-2".