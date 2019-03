GOLPEADO. Así se lo vio a Rubén Forestello en la conferencia de prensa pospartido. Reconoció la victoria rival y aclaró que “si hay una posibilidad, hay que lucharla”.

“Fue cambiante. Empezamos muy bien el partido y hasta nos pudimos poner 2-0 arriba. Pero después nos hicieron un gol raro y desde ahí nos vinimos abajo. Duele muchísimo. A todos. Pero hay que mirar para adelante y, si hay una posibilidad, hay que lucharla...”. Al técnico verdinegro Rubén Forestello se le notaba la amargura en la cara. El fastidio. La desilusión tras ese final en contra.

“Pensábamos ganar y no se dio. Sabíamos que iba a ser un partido complicado pero todos creíamos en el triunfo. Sinceramente jugamos mal. Lo asumo y reconozco mi responsabilidad. Fue una derrota durísima. Argentinos supo asociarse y convirtió cuando tuvo sus oportunidades”.



El técnico algo rescató: “Las últimas intenciones son para rescatar. El inicio también. Después entramos en un nerviosismo total. Se notó y no logramos la calma. Desde el banco hicimos variantes y tampoco logramos revertir la situación”.



Sobre lo que queda señaló que “tenemos que ser respetuosos de todo y trabajar. Es cierto que dependemos de otras cosas pero tenemos que luchar hasta el final. Yo, personalmente, he pasado por momentos difíciles y soy conciente que se puede revertir este mal momento”.



Sobre el final dijo algunas cosas que parecieron que puede dar un paso al costado pero finalmente dio a entender que no será así. “No voy a decir cosas en caliente. Tengo 48 años y no me caliento más. Esto nos dolió a todos pero hay dignidad y fuerza para luchar. A veces suelen aprovecharse de estos momentos desfavorables por eso acá empujamos todos juntos o vemos lo que hacemos. Voy a sentarme a conversar con los dirigentes que siempre cumplieron con las expectativas. Todos por igual estamos luchándola. En ánimo de la gente no tiene nada que ver. Acá todo debe solucionarse dentro de la cancha”, cerró el DT.





Argentinos se salvó del descenso

Por el lado del equipo de La Paternal todo fue alegría y satisfacción por haber conseguido la victoria. No es para menos, Argentinos logró salvarse del descenso. Su técnico Diego Dabove señaló que “esta es una cancha difícil y el rival estaba necesitado de la victoria. Por eso nuestro triunfo tiene aún más valor. Supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos”.

>> MIADOSQUI, AMARGADO

“En el fútbol se liga y nosotros no ligamos”

Despeja. El arquero Chávez saca con los puños un ataque local en el que trataban de cabecear Gelabert y Mattia. San Martín buscó con todo sobre el final pero no le alcanzó para el empate.

El presidente Jorge Miadosqui también dejó en evidencia su tristeza y desazón luego de la derrota en Concepción. “Todos estamos tristes. Esta es una situación especial. Es una situación de angustia. Todavía queda para el final. Hay que tratar de poner lo mejor porque creo que las chances están”.



Después, como autocrítica, señaló que “es culpa nuestra. De la dirigencia, del cuerpo técnico y de los jugadores. No estamos así por este partido. Antes perdimos puntos vitales. En el fútbol se liga y nosotros no hemos ligado. Reconozco que hubo actitud pero faltó juego. Argentinos ganó bien pero lo peor de todo es que anímicamente el plantel está caído. Estamos muy golpeados. La angustia es grande. Los jugadores se olvidaron de ganar y eso hay que cambiarlo en lo que queda. El DT tiene que estar en los dos partidos. Ojalá podamos quedarnos en primera”.