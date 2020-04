El ex basquetbolista español José Manuel Calderón, asistente de la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol de la NBA estadounidense (NBPA), aseguró ayer que es "mejor jugar a puertas cerradas que no hacerlo de ninguna manera". "Mejor tener los partidos a puerta cerrada que no tenerlos. Así los jugadores podrán volver a su trabajo, la televisión tendría su evento y al aficionado le llegará el producto que les apasiona", explicó en un reportaje que le hicieron en un sitio de Internet (#OutsidersTalks).

"Lo complicado es no saber nada y hay que ver que faltan jugar 16-17 partidos. Tanto ESPN (dueña de los derechos audiovisuales) como la NBA y nosotros vemos las distintas posibilidades", detalló el campeón del mundo en Japón 2006 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

La NBPA es el sindicato más antiguo de Estados Unidos, con su fundación en 1954, y representa en la actualidad a todos los basquetbolistas de la NBA. La posición del dirigente coincide con la de algunas figuras que han manifestado la posibilidad de jugar sin público.