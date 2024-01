El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, reconoció que jugó uno de "los peores" partidos de Grand Slam tras perder contra el italiano Jannik Sinner (4) y quedar eliminado del Abierto de Australia, algo que no sucedía desde la edición 2018. "Me sorprendió mi mal nivel. Sin dudas jugué uno de los peores partidos de Grand Slam, al menos que recuerde. No es una sensación muy agradable haber jugado de esta manera, pero le doy todo el mérito a (Jannik) Sinner porque hizo todo mejor que yo en todos los aspectos del juego", admitió Djokovic en la rueda de prensa posterior al partido. El italiano, cuarto favorito en el torneo, se impuso por 6-1, 6-2, 6-7 (6), 6-3 en una de las semifinales del cuadro masculino. Djokovic, diez veces campeón del primer "major" de la temporada de tenis, confesó que en ningún momento de la actual edición se sintió "cerca" de su mejor nivel. A su vez, el ruso Daniil Medvedev (3) derrotó al alemán Alexander Zverev (6) por 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (7-5), 6-3 y jugará la final frente al italiano Jannik Sinner.