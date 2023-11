La 97° edición del International Six Days of Enduro llegó al ecuador de su desarrollo con una tercera jornada que nuevamente puso a prueba la habilidad de los pilotos y la resistencia de sus máquinas. La selección argentina continúa con una gran actuación que le permite mantener el séptimo puesto en la World Trophy, mientras que hoy trepó al cuarto lugar en la Junior y el equipo de mujeres se ubica quintas.



El ISDE continúa su marcha en San Juan. Este martes, luego de un sentido homenaje al piloto Albert Pos, fallecido ayer la caravana de los 262 pilotos que continúan en carrera tuvo que enfrentar un total de 220 kilómetros, divididos en dos vueltas iguales, en un circuito que recorrió caminos y senderos ubicados al suroeste del Circuito San Juan Villicum y que también se extendió cerca de la costa norte del Dique Ullum.



Los tramos de hoy (Villicum 1, Cerro Blanco y Motul Punta Negra) , agrupados dentro de lo que en el cronograma de la carrera se conoce como Red Loop, fueron mucho más técnicos y trabados que el recorrido de los primeros dos días, pero con una superficie muy rocosa y con sectores con piso arenoso.



Mañana, la carrera repetirá el trazado de hoy para completar otra vez dos pasadas por el circuito de casi 110 kilómetros que está dividido en dos pruebas de Enduro y otra restante de Cross.

World Trophy: Estados Unidos firme al frente, Francia se acerca al segundo puesto

Por segundo día consecutivo Estados Unidos marcó el ritmo entre los equipos que pelean por el World Trophy y cada vez se muestra más fuerte. Este miércoles le sacó casi tres minutos a su escolta en la General, Gran Bretaña, que no tuvo una buena jornada y quedó quinta luego de los seis especiales del día.



El equipo británico, ahora a más de ocho minutos del líder, pareciera que desde mañana tendrá que preocuparse por contener a Francia, que hoy le recortó cerca de un minuto y medio, y ahora ambos están separados por sólo 39 segundos en el acumulado.



“Hoy ha sido bueno para mí. Los especiales de fueron muy técnicos y dieron mucho trabajo pero estuvo un poco menos caluroso. Mi equipo lo está haciendo bien. Todos los pilotos han hecho una buena carrera. Vamos a tratar de presionar un poco más”, afirmó Theophile Espinasse, que fue el más veloz del equipo galo en este tercer día.



En la lucha por la clasificación individual, y al igual que en el primer día, el español Josep García volvió a ser el más veloz y ahora está al frente de la general tras superar al italiano Andrea Verona. García logró escaparse 14 segundos, pero Verona no afloja y promete seguir luchando hasta el final.



Argentina, por su parte, se mantiene séptima en la general, con Nicolás Kutulas como el mejor de la escuadra celeste y blanca.

Junior World Trophy: Argentina avanza y se ilusiona con un podio

Argentina mantiene intacta sus ilusiones de conseguir un resultado histórico entre los juveniles y mejoró la quinta posición alcanzada en 2014 -la mejor clasificación de nuestra selección en el Junior del Six Days-.



Este miércoles Gran Bretaña perdió a Charlie Chater, uno de sus tres integrantes, y gracias a ese abandono, Argentina pudo trepar al cuarto puesto.



“Estoy muy contento. El día 1 tuve una caída fuerte y me lesioné el hombro, pero hoy ya me siento mejor y además el clima estuvo hermoso en comparación con los días anteriores. Hay que seguir así, no bajar los brazos y darlo todo. Estar en el 4° lugar con el team Junior me pone muy contento y con ganas de seguir a full”, señaló con entusiasmo José María Mercado, integrante del equipo argentino.



Adelante en la general no hubo cambios. Suecia volvió a mostrarse como el referente indiscutido y le lleva casi 12 minutos a Francia mientras que Estados Unidos aparece tercero, a 14 minutos del líder.



Women´s World Trophy: Estados Unidos se escapa de Australia

Con un dominio absoluto, el equipo norteamericano se escapa en la punta de la clasificación femenina y ya acumula más de 10 minutos de ventaja sobre las australianas -campeonas defensoras-.



“Creo que hemos tenido un día muy bueno. Las pruebas de hoy han sido un poco más técnicas. Estamos intentando ser constantes, pero creo que en general hemos hecho un buen trabajo y estamos deseando que llegue mañana”, comentó Brandy que por tercer día fue la más veloz de su equipo y de la clasificación individual de mujeres.



Terceras se mantiene el sorprendente equipo latinoamericano (con dos representantes chilenas y una de Brasil), mientras que cuarta se ubica Francia y quinta aparece Argentina.

Día 4: Red Loop, segunda parte

Este jueves se disputará nuevamente el Red Loop (vuelta marcada en rojo). Los pilotos repetirán la jornada que tendrá un total de 115km por vuelta con dos especiales de enduro (Villicum 1 y Cerro Blanco) y otro de cross (Motul Punta Negra). Como ya es habitual, la actividad comenzará a las 7:30am.