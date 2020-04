La atípica circunstancia que vive el mundo por la pandemia de coronavirus afecta a todos por igual y en particular a las instituciones que a diario cobijan los sueños de miles de jóvenes deportistas que hoy deben quedarse en su casa para evitar la propagación del Covid-19. Entre esos clubes están los tres sanjuaninos que participan de torneos profesionales de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino): San Martín (Primera Nacional); Sportivo Desamparados y Peñarol (Torneo Federal A).

Las tres instituciones citadas tienen que afrontar pagos no solo de sus planteles integrados en su mayoría por jugadores profesionales, sino, también, de todo el personal que cumple funciones para el normal desenvolvimiento de las mismas, contando entre ellos profesores de divisiones inferiores, encargados de mantenimiento y administrativos.

San Martín el que se desempeña en la segunda categoría profesional abonó el pasado 31 de marzo el salario correspondiente a ese mes a las 45 personas (contando entre ellas algunas empresas que se encargan de algunos servicios tercerizados) y a su plantel profesional.

"Veníamos en desventaja con el tema inflacionario y ahora se suma esta delicada situación".

Los verdinegros están esperando que AFA les deposite el monto que les corresponde de la televisación, que alcanza solo un 30 por ciento de los gastos que tienen mensualmente. Si bien no se afirmó desde el seno directivo, se espera un "gesto" de parte del plantel en cuanto reducir un porcentaje de sus sueldos.

Por el lado de Desamparados y Peñarol la situación es similarmente complicada. Aun cuando tienen presupuestos menores, también sus ingresos por televisación y aportes de sponsor son más chicos.

El presidente de los "Víboras", Juan Valiente, comentó que están haciendo grandes esfuerzos para cumplir con todos los gastos. Queda un saldo del mes de febrero y están abocados cumplir con la treintena de sueldos de marzo, entre encargados de divisiones menores, responsables del estadio y administrativos. Sin contar los 2 millones de pesos necesarios para afrontar los gastos del plantel, sin contar ART y cargas sociales, a las que también hay que afrontar.

En Peñarol se abonó al plantel y a los empleados el sueldo de febrero ("se empezó a pagar el 20 de marzo y se completó la semana pasada"), explicó el presidente Oscar Cuevas, quien junto a la comisión directiva decidió que las cinco personas (tres en Chimbas y dos en el predio de calle Chile) afectadas a las tareas de mantenimiento hagan las cuarentenas en sus domicilios y se los ayuda de distinta manera. Los "Bohemios" tienen un presupuesto mensual de 1,4 millones de pesos a los que se llega con los ingresos de televisión -al igual que en San Martín y Desamparados alcanza un 30 por ciento de gastos- y el aporte de un par de empresas y de socios que colaboran de manera desinteresada con la entidad.



De eso no se habla

Aún no se habló de rebajas de salarios, pero en San Martín esperan un "gesto" y en Desamparados y Peñarol no se descarta que deban sentarse a charlar con algunos jugadores para tratar una posible rebaja en los meses que no hay fútbol. En el profesionalismo los jugadores tienen un salario mínimo de 26.000 pesos (a junio del año pasado). Ese montó lo ganan la menor cantidad de integrantes de un plantel.