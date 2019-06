Foto: Gentileza Club Sportivo Desamparados

La extensa trayectoria de Emanuel Guirado llegará este sábado a su fin. El arquero e ídolo de Sportivo Desamparados colgará los guantes a los 36 años y lo hará justo en el clásico frente a San Martín, el próximo sábado en el Serpentario y por la fecha 12º del Torneo Oficial local.

El Mono es sin dudas uno de los mejores arqueros que pasó por la institución puyutana en sus casi 100 años de vida y supo integrar planteles gloriosos como el del ascenso al Federal A en el 2004 y el que fue campeón doméstico en el 2018, después de 27 años de sequía.

Guirado hizo todas las inferiores en Sportivo y luego vistió las camisetas de Independiente Rivadavia, Maipú y Gimnasia de Mendoza, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Trinidad.

En una charla con un sitio partidario, el Mono expresó que "quiero agradecer a mi hija Ana, a mi señora Natalia. A mis hermanos Emiliano y Totti. A mis viejos, Sonia y Lito. A mis amigos y excompañeros de la '83 de Desamparados. A mis Dts' en inferiores que me marcaron como jugador, Eduardo "Cata" Arias y Juan "Coneja" Díaz. A mis excompañeros que me acompañaron durante toda mi carrera de los cuales con muchos pude hacer amistad. A mi primer DT como Profesional Ricardo Dillon. A Víctor Hugo Cabello y a Víctor "Copito" Andrada, que confiaron en mí en esta última parte de mi carrera. A la actual dirigencia del club, encabezada por Juan Valiente. A los utileros, masajistas, doctores, kinesiólogos y colaboradores. Y a todos y cada uno de los hinchas del Club Sportivo Desamparados. A todos ustedes quiero decirles que he cumplido uno de mis grandes sueños: debutar y Retirarme con la camiseta que amo. Espero haber podido contribuir para que el club sea más grande de lo que es y que con el correr del tiempo no se olviden de mí, porque les aseguro que yo no me voy a olvidar de todos ustedes".