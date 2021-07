No hubo forma. Desamparados no pudo levantar cabeza después de la derrota ante Cipolletti y ayer en su cancha, dejó pasar una gran oportunidad: jugó mal y empató 0 a 0 ante Circulo Deportivo Nicanor Otamendi en el encuentro que abrió la 10ma fecha del Torneo Federal "A".

Por lo menos hasta hoy cuando se complete la fecha, Sportivo continúa conservando el tercer puesto y sigue en zona de clasificación, pero lo que preocupa hoy en Puyuta es su funcionamiento. Ayer jugó mal ante un equipo mezquino, que venía de conseguir su primer triunfo la fecha pasada y se aferró casi desde el inicio a llevarse un punto de San Juan. Desamparados no le encontró la vuelta nunca al partido. Otamendi comenzó metiendo presión en el inicio, tanto que en apenas 4 minutos Dianda ya había intervenido en dos ocasiones. Pero fue ese envión inicial lo más peligroso de la visita, porque si bien después manejó los tiempos, no generó demasiadas ocasiones de gol. Sportivo fue impreciso, le costó hacerse de la pelota en el mediocampo y cuando la tuvo, en ataque ni Cáceres, ni el desgaste de Ceballos lo aprovecharon. A los 30, Círculo lo tuvo con un centro tras un córner de Charra que pasó por toda el área y terminaron rechazando con lo justo. En el cuarto final de esa etapa se vio lo mejorcito de Sportivo cuando un córner entre Paz y Jofré encontró a Tapia en el área y Chiappero tapó al córner a los 32 y después a los 41 el "Peca" llegó por la izquierda y tras un centro de Paz, Santiago Ceballos le dio bajo el arco pero Chiappero volvió a tapar.

En el complemento las cosas no cambiaron demasiado. Las variantes apuntaron a corregir el mediocampo y el DT hasta cambió el planteo para defender con línea de tres pero la apuesta tampoco dio resultados, es que si bien ganó en dominio no tuvo generación colectiva ante un equipo aferrado a defender el empate. Lo podría haber tenido Paz o también Cáceres y con eso el resultado habría cambiado la imagen pero no la sensación de preocupación que quedó rondando en Puyuta tras el 0-0. La falta de una idea de juego continúa en un equipo que sí tiene nombres para ser protagonista del torneo.

Bove: "Mi preocupación es por no sumar los 3 puntos"

Tras el empate de Desamparados ante Círculo donde su equipo no jugó bien y dejó una pobre imagen desde lo futbolístico, el director técnico Cristian Bove analizó el encuentro y dijo que su mayor preocupación pasa pura y exclusivamente por el resultado. "Queríamos dejar los 3 puntos en casa. Tuvimos muy poco juego e inactividad dentro de la cancha pero no puedo decir que no generamos porque en el primer tiempo nos faltó un poquito", comentó. Ante el interrogante sobre si el rendimiento lo preocupa, el DT expresó: "La preocupación es por no sumar de a tres y nada más porque fue un rival mezquino que terminó festejando un punto de San Juan. Mientras estemos dentro de los 8 tenemos que seguir trabajando en eso porque ese es nuestro objetivo", comentó Bove, quien en la semana hace mucho hincapié en el trabajo de pelota parada -incluso a puertas cerradas para la prensa- aunque ayer Sportivo no demostró demasiado por esa vía.

El Bohemio, por todo

Desde las 15, Peñarol visitará a Huracán Las Heras en Mendoza. El Bohemio viene de conseguir una victoria fundamental la fecha pasada y quiere seguir en esa senda. La fecha se completará con: Dep. Madryn-Bolivar, Sol de Mayo-Olimpo, Camioneros-Estudiantes (SL), Sansinena-Cipolletti, Villa Mitre-Ferro y Juv. Unida-Independiente (Ch).