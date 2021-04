Era el partido donde Desamparados tenía que mostrar sus credenciales pero estuvo lejos de eso. Igualó sin goles ante Huracán Las Heras por la segunda fecha del Grupo B del Torneo Federal A. Sportivo no pudo plasmar su juego y tampoco hacer valer el punto conseguido hace una semana ante Camioneros, de visitante.

Sportivo jugó mal. Huracán le cerró los caminos y manejó el juego como quiso. Ese dominio plasmado por el equipo mendocino lo nubló a Sportivo que nunca le encontró la vuelta. Su déficit mayor estuvo en el mediocampo donde a Décimo le costó hacer pie y Maidana se notó muy solo retrasado. Sportivo sólo llegó una vez con peligro en esa primera etapa y fue en los minutos iniciales cuando Salas hizo una gran jugada individual pero Tapia no pudo definir. Huracán, en tanto, sí generó peligro pero se topó siempre con la seguridad de Alejandro Dianda en el arco. A los 20, Núñez llegó por la izquierda, se acomodó y remató pero Dianda despejó al córner. La pasaba mal Desamparados, Huracán le manejaba la pelota y entre Nuñez y Nasta lo complicaban. A los 29, una falta de Tallura sobre Maidana le permitió a Desamparados probar de pelota parada. El tiro libre ejecutado por Salas lo encontró a Callejas que no pudo definir. El conjunto mendocino llegó otra vez con Nasta por la derecha y cuando metió el centro rasante la pelota pasó por todo el arco pero no encontró a nadie para empujarla. A los 36" se equivocó Salas, Nuñez quedó mano a mano con Dianda pero el delantero mendocino le dio mal y la pelota se fue afuera.

En el complemento el trámite no varió y Huracán continuó manejando el juego. Nuñez probo otra vez y Dianda desvió al córner. Sportivo intento dar respuesta a los 12, Cáceres de cabeza tras un centro de Ceballos pero la pelota se fue por encima del travesaño.

El ingreso de Bruno Rodriguez y Peca Jofré le cambiaron la imagen a Sportivo que se fue por todo en ese tramo final. La jugada más clara de Sportivo llegó a los 40 con un buen centro del Peca y tras una serie de rebotes Lucas Dilelio le pegó pero la pelota dio en el travesaño. A los 45 otra vez lo tuvo Sportivo mediante un tiro de esquina de Jofré pero el cabezazo de Cáceres se fue desviado.

Cerca. El cabezazo de Julio César Cáceres, de Desamparados, salió apenas alto del arco de Huracán de Las Heras, cuando el partido se terminaba.

Directo

"No vamos a ascender en la segunda fecha", analizó el técnico de Desamparados, Cristian Bove. Admitió que Huracán lo superó pero dijo que el empate "era lo más justo. Quedan 28 partidos y tenemos dos puntos, sumamos. El triunfo ya va a llegar". En tanto, hoy (16 horas), Peñarol será visitante de Cipolletti, en Río Negro.

Sin fotógrafo en el césped

El árbitro de Villa María, José Díaz, impidió ayer el trabajo del fotógrafo de DIARIO DE CUYO de manera normal y de acuerdo a los protocolos marcados por la Asociación del Fútbol Argentino en la cancha de Desamparados. Es que el juez impidió el ingreso al césped del fotógrafo aduciendo que "ya tuve un problema en un partido anterior con un fotógrafo". Esta negativa no se entiende pues el fotógrafo de este medio se realizó y presentó el test negativo de Covid-19 que se solicita para estar en el césped durante el encuentro. Pese a esto, el árbitro sostuvo que "si cae un veedor me pueden hacer problemas". Una respuesta insólita y carente de sustento, sobre todo incoherente teniendo en cuenta que antes del partido permitió que una persona, con un celular, sacara una foto de la terna arbitral y los capitanes de los equipos (foto) en pleno césped. El fotógrafo de DIARIO DE CUYO finalmente realizó su labor en la platea baja del estadio.