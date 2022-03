Fue un amistoso, sí. Y si bien fue una prueba ante un equipo alternativo de Independiente Rivadavia de Mendoza, para Sportivo Desamparados tomó mayor valor porque le sirvió para seguir agarrando rodaje futbolístico, a dos semanas del debut en el Federal "A". El choque amistoso ante el conjunto mendocino se desarrolló ayer por la mañana en el "Gargantini" del Parque mendocino y fue Desamparados quien se quedó con el choque venciendo por 3 a 2.

Claro que el resultado poco importó para ambos conjuntos. Sportivo volvió a parar el probable equipo para el debut, que se dará el domingo 27 ante Ferro de General Pico. Ya se había probado ante Maipú, equipo que al igual que la Lepra milita en la Primera Nacional, en esa ocasión fue empate. El sábado pasado había realizado una práctica formal de fútbol y en ese equipo de probables titulares salió lesionado el ex Peñarol Julio Sacallán, por el ingreso del catamarqueño ayer ingresó Laureano Puñet. En total disputaron 90 minutos, pero Desamparados mostró sus titulares 60 minutos para la última media hora darle paso al equipo alternativo.

Fue el segundo amistoso para Sportivo. Hace dos semanas había empatado ante Maipú.

Alan Minaglia estuvo en el arco, en la defensa lo hicieron Lucas Ceballos, Guillermo Pfund, José Cesarini y Puñet, en el mediocampo paró a Lucas Seimandi, Iván Caravaca, Emanuel Décimo y Saúl Abecasis, Matías Garrido y David Romero Neyra completaron el equipo. Comenzó ganando Sportivo con gol de Romero Neyra pero en el complemento, el Azul mendocino pasó a ganarlo con un doblete de Rebbeco pero Cesarini de tiro libre, igualó para Desamparados antes que darle paso al equipo alternativo sanjuanino. En ese equipo se destacó Leguizamón quien anotó el 3-2 definitivo. En la Lepra jugaron quienes no estuvieron de arranque el domingo por la quinta fecha de la Primera Nacional (Independiente le ganó a Mitre 1-0).

El Víbora pretende jugar un nuevo amistoso, esta vez ante Godoy Cruz y también en la vecina provincia pero eso se definirá en el transcurso de la semana.

Fuentes, conforme con sus dirigidos

Tras el encuentro ante Independiente Rivadavia que significó su segunda prueba futbolística para Desamparados -antes se había medido ante el Deportivo Maipú-, su técnico Marcelo Fuentes, expresó: "A nosotros este tipo de amistosos nos deja sacar un montón de conclusiones por la calidad del rival. La puesta a punto se va consiguiendo porque el equipo hace el esfuerzo físico y futbolístico que uno pretende. Yo armé un formato el primer partido para ver individual y colectivamente. El segundo partido nos sirve para ir viendo quienes son los que mejor se perfilan y también para analizar a Nicolás Quiroga que fue el último que llegó", manifestó el DT. Sportivo apunta a realizar un nuevo amistoso este fin de semana, que sería ante Godoy Cruz en el predio "Coquimbito", de no concretarse ya quedarían esperando el debut el domingo 27.



En Peñarol Corti ya trabaja a la par de sus compañeros



Sportivo Peñarol, el otro equipo sanjuanino en el Federal "A", continúa su puesta a punto de cara al debut que se dará ante Cipolletti en Río Negro. El arquero Leonardo Corti terminó el encuentro ante Colón de Santa Fe por Copa Argentina con una pequeña molestia en el aductor y trabajó la semana pasada de manera diferenciada. El ex San Martín tenía un edema que se absorbió de la mejor manera y ayer en la ecografía no arrojó ninguna lesión y eso le permitió volver a trabajar a la par de sus compañeros. "Gracias a Dios la eco salió bien, me quedé más tranquilo y ya estoy enfocado en el inicio del torneo", comentó el arquero.

El Bohemio después de su encuentro por Copa Argentina ante Colón de Santa Fe, no realizó amistosos. Su técnico Cristian Bove va probando a su equipo en el día a día. Ayer, después de tener jornada de descanso el domingo, volvieron a retomar la actividad con doble turno.