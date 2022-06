Es el presente que siempre soñaron en el club situado en el corazón del Barrio Fortabat. Un subcampeonato que resultará histórico en unos Juegos Sudamericanos de Deportes sobre ruedas, en este caso su fuerte: hockey sobre patines. Se trata de Lomas de Rivadavia, equipo que después de caer -muy dignamente- en la final ante UVT, hoy lidera el Torneo Local de hockey sobre patines masculino en Primera División. Martín Maturano, Marcos Orellano y Joel Martín, analizaron el presente del conjunto que dirige técnicamente el experimentado Jorge Otiñano.

MATURANO Y ORELLANO PREVALECEN DE LA BASE DE REFUERZOS QUE LLEGARON JUNTO A OTIÑANO HACE CASI TRES AÑOS

El triunfo hace unos días ante Colón en su cancha le permitió seguir liderando el torneo tras diez partidos disputados. Cuenta con nueve victorias y una sola derrota. Todo es ilusión en Lomas que buscará seguramente afianzarse en ese liderazgo para poder clasificar a los Play Off y soñar con un título sanjuanino, el objetivo que desvela a todos en el club rivadaviense.

"No nos sorprende el momento porque es lo que esperábamos estar donde estamos. Armamos el equipo para estar en esto. El año pasado llegamos a la final del Argentino y fuimos punteros gran parte del campeonato pero quedamos eliminados con Social", expresó Maturano uno de los experimentados en Lomas. Maturano y Marcos Orellano son quienes resisten de ese proyecto que resultó siendo a largo plazo impulsado antes de la pandemia por el "Negro" Otiñano. Es que en ese momento la llegada del técnico se dio con el arribo de un grupo de jughadores con experiencia de sobra, pero después de ganar el "Torneo del Sol" 2020 vino el parate por la pandemia y la bocha se paró. Se armó un nuevo equipo y otro gran año llegando a la final del Argentino que no se pudo ganar. Nuevamente se desarmó el equipo y este año Lomas se reforzó con Gonzalo Gómez, Andrés Garramuño y Víctor Beltrán para pelear todo. "En el Argentino no nos fue tan bien y en el Sudamericano llegamos a la final que era el primer objetivo. Son tres años de tres equipos diferentes pero de mucho trabajo", expresó el "Cacu" Orellano.

La juventud de Joel Martín y la experiencia de Maturano y Orellano se conjugan para el presente de Lomas

Maturano y Orellano le aportan experiencia a Lomas pero la juventud la representa Joel Martín, un producto neto de las inferiores de Lomas que a sus 21 años se afianzó en la Primera y así describe el presente: "Es un momento increíble porque cuando naces en un club y llegas a la Primera es un sueño que se te cumple, lo disfrutas y más con estos compañeros que te tocan, tratas de aprender al máximo. Nunca había soñado llegar a una final de un Sudamericano y ojalá algún día, algún año la podamos repetir alguna vez. Por lo pronto aprovecho para disfrutar al máximo este presente del club", expresó Joel.

¿A qué se debe el gran presente de Lomas? Ellos mismos destacaron el profesionalismo con el que vienen trabajando y la disciplina que alcanzaron: "Creo que si estamos como estamos es por múltiples causas, la calidad de los jugadores, la disciplina. Maturano es la cabeza de todo esto y ha ordenado mucho a este equipo en cuanto a entrenamiento, alimentación y demás, son cosas que hacen la diferencia", expresó Orellano y Maturano expresó: "Este año tenemos un planteo de juego diferente, trabajamos para ganar. Tenemos un cuerpo técnico ganador y eso suma. Es difícil que un equipo aprenda a ganar, después es trabajo y trabajo. Ojalá se nos de lo del Final Four y podamos coronar un gran torneo", manifestó. "Estamos muy bien, es un grupo muy unido, queremos llevar a este quipo a lo más alto", agregó Joel Martín, quien se despachó con dos goles en la victoria 6 a 2 el pasado viernes ante Colón Junior.

En la jornada de hoy miércoles se estarán midiendo ante su gente ante Médano de Oro y Lomas irá por un pasito más para seguir manteniéndose en lo más alto: "Vamos bien. Si bien en un principio el equipo que terminara primero era campeón, después nos dijeron que iban a haber Play Off y eso nos dará la chance para regular, no sirve gastar el 100% porque después arranca otro torneo, estando primeros en una o dos fechas más, habrá que sacar cuentas más que nada por el desgaste físico y después sí encarar la parte final de la mejor manera", expresó Maturano.

LA FINAL DEJÓ EXPERIENCIA

Perder en una final por un Sudamericano es un dolor que todavía no se supera del todo en Lomas de Rivadavia. Aún así, los tres sacaron un aprendizaje de esa caída ante UVT: "Toda derrota deja experiencia, fue un partido que perdimos dejando todo, siempre va a doler una final perdida y mucho más como se dio, la final del año pasado del Argentino y ésta. Lomas merece consagrarse, es el equipo más regular de los últimos años y nos hace falta plasmar eso en un resultado. Tenemos que ir por la revancha y estoy seguro que la tercera va a ser la vencida", manifestó Orellano.

Maturano, quien una semana después tuvo revancha en ese Sudamericano, esta vez siendo figura en la Selección nacional y consagrándose campeón ante Chile, también dio su parecer sobre la derrota de Lomas: "De 32 equipos que participaron haber llegado a una final no es poca cosa. Las finales tienen un montón de condimentos y no se dio. Ahora estamos bien y siempre que seamos protagonistas y estemos jugando finales, todo el mundo va hablar de Lomas. Obvio que las queremos ganar, todavía no se ha dado pero ya va a llegar", se ilusionó. Sobre la victoria ante Chile, el "Negro" manifestó: "Curó un poquito las heridas y además sirvió para darle un título al país, obvio que se disfrutó pero hubiese sido lindo ganar las dos finales", manifestó.

TRANSMITIENDO EXPERIENCIA

Tanto Maturano como Joel Martín hoy en día están abocados a transmitir su experiencia a las futuras generaciones. En el caso de Martín, comanda las categorías femeninas de Lomas de categoría Escuelita e Infantiles. Mientras que Maturano tiene a su cargo a los varones de Mini a Precadete. "Es mi segundo año con las nenas y se siente una sensación muy grata que las nenas se apasionen con el deporte", expresó Joel. "Tengo un montón de niños y es fundamental la cantidad para poder trabajar y formar, venimos de pandemia y les costó un montón reinsertarse, por suerte vamos bien y se siente muy bien poder transmitirle lo que uno aprendió", manifestó Maturano.