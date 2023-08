La Liga de Campeones de Europa 2023/24 ya tiene definidos sus ocho grupos y se prepara para iniciar una nueva edición sin la presencia de Lionel Messi después de casi 20 años.



El astro argentino, segundo máximo goleador de la competencia con 129 tantos, debutó en el torneo más importante de Europa con Barcelona en diciembre de 2004 y desde allí jugó todas las ediciones ininterrumpidamente hasta la última que disputó con Paris Saint-Germain, de Francia.



Luego de caer en octavos de final dos temporadas seguidas, el mejor jugador y campeón del Mundial de Qatar eligió la tranquilidad de Miami y la liga MLS para afrontar los últimos años de su carrera.



Esta nueva era tampoco cuenta con el portugués Cristiano Ronaldo, legendario artillero con 141 goles, que jugó por última vez en 2021/22.



La edición 2023/24 que tendrá a Manchester City, de Inglaterra, como defensor del título, comenzará el próximo 19 de septiembre con otros once campeones del mundo con la Argentina como protagonistas.



Julián Álvarez competirá en el equipo del español Josep "Pep" Guardiola que recibió una zona accesible con Leipzig (Alemania), Estrella Roja (Serbia) y Young Boys (Suiza).



Lautaro Martínez, goleador de Inter, de Italia, último campeón, compartirá el grupo D con Benfica, de Nicolás Otamendi y Ángel Di María, quien volvió al campeón de Portugal después de 13 años.



El defensor Lisandro Martínez y su compañero Alejandro Garnacho estarán en el grupo A con Manchester United, de Inglaterra, que enfrentará a Bayern Múnich (Alemania), Copenhague (Dinamarca) y Galatasaray, de Turquía, del delantero argentino Mauro Icardi.



Sevilla, de España, con Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Alejandro "Papu" Gómez, integrará el grupo B junto a Arsenal (Inglaterra), PSV (Países Bajos) y Lens (Francia).



El campeón de la última Europa League también tiene en su plantel a Erik Lamela, Lucas Ocampos y Federico Gattoni.



Real Madrid, el equipo más ganador de la Champions con 14 trofeos, estará en el grupo C junto a Napoli (Italia), Braga (Portugal) y Union Berlín (Alemania).



Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone e integrado por Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, enfrentará a Lazio (Italia), Feyenoord (Países Bajos) y Celtic, de Escocia.



El "Cholo" clasificó a su equipo por por undécima temporada consecutiva y buscará sacarse la espina de la eliminación en primera ronda de la temporada pasada.



El único DT argentino de la competencia fue subcampeón de las ediciones 2014 y 2016.



El grupo más temido será el F que tendrá a Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund (Alemania), Milan (Italia) y Newcastle (Inglaterra).



Barcelona, último campeón de España, también se vio favorecido con el sorteo ya que competirá con Porto (Portugal), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Antwerp (Bélgica).



Las seis fechas de la fase de grupos se disputarán entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre.



Los octavos de final serán entre el 13 de febrero de 2024 y el 13 de marzo.



Los cuartos se abrirán el 9 de abril y terminarán el 17 y las semifinales comenzarán el 30 de abril y culminarán el 8 de mayo.



Las final será el 1 de junio de 2024 en el mítico estadio Wembley de Londres, en Inglaterra.



Será la tercera vez que se dispute el partido decisivo en esta sede que acogió los triunfos de Barcelona en 2011 y Bayern Múnich en 2013.



Los grupos completos de la edición 2023/24 de la Champions League son los siguientes:







Grupo A: Bayern Múnich (Alemania), Manchester United (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca) y Galatasaray (Turquía).







Grupo B: Sevilla (España), Arsenal (Inglaterra), PSV (Países Bajos) y Lens (Francia)







Grupo C: Napoli (Italia), Real Madrid (España), Braga (Portugal) y Union Berlin (Alemania)







Grupo D: Benfica (Portugal), Inter (Italia), Salzburgo (Austria) y Real Sociedad (España)







Grupo E: Feyenoord (Países Bajos), Atlético de Madrid (España), Lazio (Italia) y Celtic (Escocia)







Grupo F: Paris Saint-Germain (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Milan (Italia) y Newcastle (Inglaterra)







Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Leipzig (Alemania), Estrella Roja (Serbia) y Young Boys (Suiza)







Grupo H: Barcelona (España), Porto (Portugal), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Antwerp (Bélgica).