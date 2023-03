"Tuve una carrera muy difícil, pegué un llantazo y la rueda se desinfló, durante la primera vuelta. Paré la infle y seguí, había perdido mucho tiempo, pero estaba segunda detrás de Apaza (Agustina, ganadora de la carrera); después se terminó de romper, y como no podía parar nuevamente terminé así", comentó desde Metán, la biker sanjuanina Inés Gutiérrez, quien ayer culminó en el séptimo puesto la carrera de XCO (cross country) de Clase 2 de la UCI, que se corrió en el circuito "Laureles XCO", de la localidad salteña.

Más allá del resultado, que no le permite sumar los puntos pensado, pero que "sirven", Inés comentó que: "Hay que mirar la parte medio llena del vaso, supongo que el clima en Brasil será muy parecido al que tuvimos en Metán, agobiante, no solo por el calor, sino también la humedad, por lo que me sirvió mucho. Lo tomo como un entrenamiento que me permite empezar a adaptarme a lo que vendrá el mes que viene", expresó.

Apaza dominó la competencia desde la partida. La veterana jujeña, más adaptada al clima salió a imponer un ritmo violento, y completó los 4,2 kilómetros del giro en 19m43s; Inés con la rueda desinflada logró el séptimo registro (22m53s). Luego de la parada técnica, la sanjuanina saltó al segundo puesto, escoltando a la jujeña en segundo giro: Apaza (17m39s) y Gutiérrez (18m53s); luego vino la rotura total del neumático y debió resignarse a su suerte porque fue superada por el resto de las rivales.

La actividad de Inés, previa al Panamericano será en Brasil. Viajará el 8 de abril.

La clasificación general fue liderada por Apaza, con 1h13m51s; escoltada por la tucumana Mariana Casadey (a 7m13s). El tercer escalón del podio fue para la salteña Florencia Avila (a 8m36s). Inés, por su parte no completó la cuarta vuelta, y cerró su participación con un tiempo de 1h02m14s.

Entre los varones la victoria fue para el catamarqueño Álvaro Macías (1h16m20s), que fue escoltado por el tucumano Franco Molina (a 3m45s), y en tercer lugar finalizó, el también tucumano, Franco Delgado (a 5m26s).

La postergación de la carrera que estaba prevista se realizara el 2 de abril en Catamarca, una fecha de Copa Internacional, Clase 1 de la UCI, motivó que Gutiérrez, junto a la Selección Argentina decidieran viajar a Brasil el 8 de abril, para competir en tres fechas de una la Copa Brasil XCO, que servirán como preparación para la cita del Panamericano que será el 30 de abril en Conghonas, y otorga una plaza directa a los Juegos Olímpicos de París 2024.