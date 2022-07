El piloto sanjuanino Tobías Martínez protagonizó otra gran remontada en el TC Pista al largar desde el puesto 37 y finalizar 16 durante la final de la divisional que se presentó en el autódromo de Posadas. En tanto, en la categoría mayor, el TC, Facundo Della Motta no pudo largar la final luego de la rotura del motor de su Dodge mientras disputaba la serie; a la vez que el ganador fue Juan Cruz Benvenuti, quien fue escoltado por Christian Ledesma y Luis José Di Palma.

El domingo empezó complicado para Martínez ya que durante la serie tuvo un toque con Juan Garbelino (Ford) y fue excluido de la batería, por lo quedó en el último lugar. Así, desde el fondo de la grilla largó la final y entonces comenzó a ganar posiciones. Al cierre de la primera vuelta ya había avanzado cuatro puestos y a la siguiente, dos más. Al momento del primer ingreso del Auto de Seguridad, en la vuelta 4, ya se encontraba 27mo y con 10 posiciones ganadas.

La próxima fecha del TC será en el Circuito San Juan Villicum, el 7 de agosto.

Desde ese puesto logró luego superaciones sobre Iglesias, Abella, López, Lucas Valle, Weimann y aprovechó algunos abandonos para escalar al 17mo lugar con el que vio la bandera a cuadros. Luego, tras la carrera, los comisarios determinaron que Facundo Chapur se había adelantado en la largada y fue recargado, por lo que Tobías Martínez finalmente quedó en el puesto 16, además de ganar un punto más para el campeonato (suma 134 y se ubica 19no).

"Estoy contento por terminar entre los 20 mejores después de un fin de semana muy difícil. Pude sumar algunos puntos y sobre todo terminar bien arriba con el rendimiento del auto, apuntando a lo que se viene en San Juan", indicó.

En cuanto a Facundo Della Motta, Posadas fue una fecha para olvidar pronto. Cuando las cosas no venían saliendo bien en la jornada de sábado (problemas de caja y rotura de amortiguador), ocurrió lo peor a nivel mecánico ayer, ya que la rotura del motor de la Dodge durante la serie dejó sin chances al sanjuanino.

En la serie, Della Motta marchaba en la posición 13 cuando la yeta llegó en la vuelta 2 al romperse el impulsor de la Dodge.

"El equipo trató de solucionar el problema, pero no fue posible y no pudimos largar la final", indicó Facundo. Sin motor de repuesto, salieron a buscar en otro equipo pero no fue posible conseguirlo y el sanjuanino no pudo largar.